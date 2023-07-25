Зеленский рассказал Сунаку, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и рассказал о необходимости защитить Одессу.

Источник: Владимир Зеленский в Twitter, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру.

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Мы должны защитить Одессу. Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы".

Детали: Также во время телефонного разговора Зеленский и Сунак обсуждали оборонное сотрудничество и ход украинских наступательных операций.

Зеленский передал Сунаку актуальные оборонные нужды Украины.

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Кроме того, украинский президент обсудил с британским премьером присоединение ряда страны к декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО.

"А также скоординировали будущие шаги по ее наполнению конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе", – добавил Зеленский.

Напомним: Разведка Великобритании констатировала, что Россия с 18 июля увеличила количество атак с помощью ракет и дронов по Одессе и портовой инфраструктуре на юге Украины, поскольку РФ больше не связана "зерновым соглашением" и считает, что Украина имеет военные средства в этих районах.