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Зеленский рассказал Сунаку, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО

"Европейская правда", Елена РощинаВторник, 25 июля 2023, 11:50
Зеленский рассказал Сунаку, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и рассказал о необходимости защитить Одессу.

Источник: Владимир Зеленский в Twitter, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Рассказал о ежедневных попытках России разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру.

Мы должны защитить Одессу. Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы".

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Детали: Также во время телефонного разговора Зеленский и Сунак обсуждали оборонное сотрудничество и ход украинских наступательных операций.

Зеленский передал Сунаку актуальные оборонные нужды Украины.

Кроме того, украинский президент обсудил с британским премьером присоединение ряда страны к декларации о поддержке Украины на Вильнюсском саммите НАТО.

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"А также скоординировали будущие шаги по ее наполнению конкретными гарантиями безопасности на двусторонней основе", – добавил Зеленский.

Напомним: Разведка Великобритании констатировала, что Россия с 18 июля увеличила количество атак с помощью ракет и дронов по Одессе и портовой инфраструктуре на юге Украины, поскольку РФ больше не связана "зерновым соглашением" и считает, что Украина имеет военные средства в этих районах.

Темы: ЗеленскийВеликобританияПВООдесса
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