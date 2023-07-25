В центрі Одеси погоня зі стріляниною: поліція ввела план-перехоплення

В центрі Одеси вдень невідомі відкрили стрілянину по авто та влаштували погоню, поліція ввела план-перехоплення.

Джерело: коментар пресслужби поліції Одеської області УП, Думська, анонімні Telegram-канали, пресслужба поліції Одеської області

Деталі: ЗМІ повідомили про стрілянину за адресою вул. Базарна, 70, що в центрі міста. Анонімні Telegram-канали стверджують, що невідомі на чорному BMW Х5 обстріляли три автомобілі. Повідомляється, що на місці події виявлено 5 гільз калібром 9 мм.

У поліції повідомили УП, що введено план-перехоплення "Сирена". Злочин попередньо кваліфікують за частиною 4 статті 296 Кримінального Кодексу (хуліганство).

В центрі Одеси невідомі відкрили стрілянину по авто та втекли, поліція ввела план-перехват. pic.twitter.com/1dMTMSb93y — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 25, 2023

Доповнено: У поліції розповіли, що повідомлення про стрілянину надійшло близько 11 години. Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках почали його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

Попередньо внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Обставини та учасники події встановлюються.