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В центрі Одеси погоня зі стріляниною: поліція ввела план-перехоплення

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 липня 2023, 12:32
В центрі Одеси погоня зі стріляниною: поліція ввела план-перехоплення
Фото поліції Одеської області

В центрі Одеси вдень невідомі відкрили стрілянину по авто та влаштували погоню, поліція ввела план-перехоплення.

Джерело: коментар пресслужби поліції Одеської області УП, Думська, анонімні Telegram-канали, пресслужба поліції Одеської області

Деталі: ЗМІ повідомили про стрілянину за адресою вул. Базарна, 70, що в центрі міста. Анонімні Telegram-канали стверджують, що невідомі на чорному BMW Х5 обстріляли три автомобілі. Повідомляється, що на місці події виявлено 5 гільз калібром 9 мм.

У поліції повідомили УП, що введено план-перехоплення "Сирена". Злочин попередньо кваліфікують за частиною 4 статті 296 Кримінального Кодексу (хуліганство).

Доповнено: У поліції розповіли, що повідомлення про стрілянину надійшло близько 11 години. Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках почали його наздоганяти. Внаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів.

Попередньо внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Обставини та учасники події встановлюються.

 

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