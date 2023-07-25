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В центре Одессы погоня со стрельбой: полиция ввела план-перехват

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 июля 2023, 12:32
В центре Одессы погоня со стрельбой: полиция ввела план-перехват
Фото полиции Одесской области

В центре Одессы днем неизвестные открыли стрельбу по авто и устроили погоню, полиция ввела план-перехват.

Источник: комментарий пресс-службы полиции Одесской области УП, Думская, анонимные Telegram-каналы, пресс-служба полиции Одесской области

Детали: СМИ сообщили о стрельбе по адресу Базарная, 70, что в центре города.

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Анонимные Telegram-каналы утверждают, что неизвестные на черном BMW Х5 обстреляли три автомобиля. На месте происшествия обнаружено 5 гильз калибром 9 мм.

В полиции сообщили УП, что введен план перехват "Сирена". Преступление предварительно квалифицируют по части 4 статьи 296 Уголовного Кодекса (хулиганство).

Дополнено: В полиции рассказали, что сообщение о стрельбе поступило около 11 часов. Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух машинах начали его догонять. В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей.

Предварительно в результате стрельбы никто не пострадал. Обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.

 

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