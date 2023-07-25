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Затримали блогера, який називав ЗСУ злочинцями і перешкоджав врученню повісток

Валентина РоманенкоВівторок, 25 липня 2023, 12:50
Затримали блогера, який називав ЗСУ злочинцями і перешкоджав врученню повісток
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На Львівщині затримали блогера, який публічно дискредитував українських захисників та перешкоджав врученню повісток.

Джерело: пресслужба СБУ, Львівська обласна прокуратура, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Мар'яна Чаву.

Мешканець Дрогобича в одному з прямих ефірів публічно дискредитував українських захисників та називав їх злочинцями.

Правоохоронці задокументували й ряд інших злочинних фактів, зокрема виправдовування затриманим та визнання правомірною, збройної агресії РФ, кажуть в СБУ.

Також блогер неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи "шакалами", зазначають у прокуратурі.

При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Закликав перешкоджати їх діяльності. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував в соціальній мережі.

Підозрюваний опублікував на своєму каналі відео, у яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них він надав "поради" як вибудовувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток.

Служба безпеки кваліфікує діяльність фігуранта, як дії спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної ситуації в регіоні на користь окупанта.

Наразі Чаву затримано.

Йому інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, виготовлення та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія РФ проти України.

До суду скеровано клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Оновлено: Як повідомили УП в прокуратурі, у вівторок суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори, що клопотали про взяття під варту, не погоджуються з таким рішенням суду і готуватимуть апеляцію.

Теми: ЛьвівщинаСБУпрокуратура
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