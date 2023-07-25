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Задержан блогер, который называл ВСУ преступниками и препятствовал вручению повесток

Валентина РоманенкоВторник, 25 июля 2023, 12:50
Задержан блогер, который называл ВСУ преступниками и препятствовал вручению повесток
скриншот

На Львовщине задержан блогер, который публично дискредитировал украинских защитников и препятствовал вручению повесток.

Источник: пресс-служба СБУ, Львовская областная прокуратура, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о Марьяне Чаве.

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Житель Дрогобыча в одном из прямых эфиров публично дискредитировал украинских защитников и называл их преступниками.

Правоохранители задокументировали и ряд других преступных фактов, в частности оправдание задержанным и признание правомерной, вооруженной агрессии РФ, говорят в СБУ.

Также блогер неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами", отмечают в прокуратуре.

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При этом утверждал, что военные, которые получили ранения на фронте и начали работать в этом учреждении, являются преступниками. Призывал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал в социальной сети.

Подозреваемый опубликовал на своем канале видео, в которых утверждал, что вручение повесток гражданам Украины является незаконным и неконституционным. В них он предоставил "советы" как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.

Служба безопасности квалифицирует деятельность фигуранта, как действия, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу оккупанта.

Сейчас Чава задержан.

Ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ

В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Обновлено: Как сообщили УП в прокуратуре, во вторник суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры, которые ходатайствовали о заключении под стражу, не согласны с таким решением суда и будут готовить апелляцию.

Темы: ЛьвовщинаСБУпрокуратура
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