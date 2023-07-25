Задержан блогер, который называл ВСУ преступниками и препятствовал вручению повесток
На Львовщине задержан блогер, который публично дискредитировал украинских защитников и препятствовал вручению повесток.
Источник: пресс-служба СБУ, Львовская областная прокуратура, собеседники УП в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, речь идет о Марьяне Чаве.
Житель Дрогобыча в одном из прямых эфиров публично дискредитировал украинских защитников и называл их преступниками.
Правоохранители задокументировали и ряд других преступных фактов, в частности оправдание задержанным и признание правомерной, вооруженной агрессии РФ, говорят в СБУ.
Также блогер неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами", отмечают в прокуратуре.
При этом утверждал, что военные, которые получили ранения на фронте и начали работать в этом учреждении, являются преступниками. Призывал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал в социальной сети.
Подозреваемый опубликовал на своем канале видео, в которых утверждал, что вручение повесток гражданам Украины является незаконным и неконституционным. В них он предоставил "советы" как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.
Служба безопасности квалифицирует деятельность фигуранта, как действия, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу оккупанта.
Сейчас Чава задержан.
Ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ
В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
Обновлено: Как сообщили УП в прокуратуре, во вторник суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры, которые ходатайствовали о заключении под стражу, не согласны с таким решением суда и будут готовить апелляцию.