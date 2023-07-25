Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Задержан блогер, который называл ВСУ преступниками и препятствовал вручению повесток

Валентина РоманенкоВторник, 25 июля 2023, 12:50
Задержан блогер, который называл ВСУ преступниками и препятствовал вручению повесток
скриншот

На Львовщине задержан блогер, который публично дискредитировал украинских защитников и препятствовал вручению повесток.

Источник: пресс-служба СБУ, Львовская областная прокуратура, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о Марьяне Чаве.

Житель Дрогобыча в одном из прямых эфиров публично дискредитировал украинских защитников и называл их преступниками.

Реклама:

Правоохранители задокументировали и ряд других преступных фактов, в частности оправдание задержанным и признание правомерной, вооруженной агрессии РФ, говорят в СБУ.

Также блогер неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами", отмечают в прокуратуре.

При этом утверждал, что военные, которые получили ранения на фронте и начали работать в этом учреждении, являются преступниками. Призывал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал в социальной сети.

ВИДЕО ДНЯ

Подозреваемый опубликовал на своем канале видео, в которых утверждал, что вручение повесток гражданам Украины является незаконным и неконституционным. В них он предоставил "советы" как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.

Служба безопасности квалифицирует деятельность фигуранта, как действия, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу оккупанта.

Сейчас Чава задержан.

Ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ

В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Обновлено: Как сообщили УП в прокуратуре, во вторник суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры, которые ходатайствовали о заключении под стражу, не согласны с таким решением суда и будут готовить апелляцию.

Темы: ЛьвовщинаСБУпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Союзники Украины считают конструктивным участие Китая во встрече в Джидде – FT

В Джидде Ермак провел встречи с более 30 делегациями: о чем говорили

В Кремле заявили, что претендуют только на ту территорию Украины, которую записали в конституцию

Буданов объяснил, зачем рассказывает о своих агентах в окружении Путина

Воздушные силы объяснили, почему удары по украинским аэродромам неэффективны

Россия на войне потеряла уже половину своих десантников - разведка Британии

Все новости...
Львовщина
В Трускавце горит отель
На Львовщине работника гостиницы обвинили в смерти собаки и щенка
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Последние новости
01:32
На фронте погиб экс-нардеп
00:58
В Пакистане с рельсов сошел поезд: 30 погибших, 100 раненых
00:16
Враг атаковал 14 населенных пунктов Сумщины, есть повреждения
23:41
фотоВ Полтаве произошел взрыв в многоквартирном доме
23:31
Италия уменьшила присутствие своих военных в Нигере, где произошел путч
23:03
Союзники Украины считают конструктивным участие Китая во встрече в Джидде – FT
22:28
Россияне обстреляли Ольговку на Херсонщине: ранены 2 женщины
22:18
На юге Норвегии объявили красное предупреждение: ждут сверхмощные ливни
21:51
Таврическое направление: Силы обороны уничтожили 6 складов боеприпасов врага
21:43
Генсек Совета Европы осудила произвольное "правосудие" в России против оппонентов Кремля
Все новости...
Реклама: