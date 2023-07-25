В Естонії закликали не нав’язувати Україні темп контрнаступу
Посол Естонії в НАТО Юрі Луйк вважає, що не можна нав’язувати Україні ззовні темп контрнаступу, тому що найважче – подолати оборонний вал окупантів.
Джерело: Луйк в ефірі каналу ETV, ERR, "Європейська правда"
Пряма мова: "Зрештою, у росіян там три потужні оборонні лінії, величезні мінні поля, укріплені бункери. Можна тільки уявити, як важко українським бійцям прориватися через них.
І взагалі, коли переходять у наступ, найскладніше – подолати оборонний вал, це найважче і вимагає багато жертв".
Деталі: За його словами, щодо контрнаступу не повинно бути завищених очікувань і не можна нав'язувати українцям темп, не підкріплений логікою воєнного часу.
Луйк зазначив, що Україна все ще має у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяні в боях.
Нагадаємо:
- Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що не потрібно створювати додатковий тиск на українців у питанні контрнаступу, натомість потрібно надавати більше зброї і допомоги.
- Між тим, у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.