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В Естонії закликали не нав’язувати Україні темп контрнаступу

Альона Мазуренко , "Європейська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 12:54

Посол Естонії в НАТО Юрі Луйк вважає, що не можна нав’язувати Україні ззовні темп контрнаступу, тому що найважче – подолати оборонний вал окупантів.

Джерело: Луйк в ефірі каналу ETV, ERR, "Європейська правда"

Пряма мова: "Зрештою, у росіян там три потужні оборонні лінії, величезні мінні поля, укріплені бункери. Можна тільки уявити, як важко українським бійцям прориватися через них.

І взагалі, коли переходять у наступ, найскладніше – подолати оборонний вал, це найважче і вимагає багато жертв".

Деталі: За його словами, щодо контрнаступу не повинно бути завищених очікувань і не можна нав'язувати українцям темп, не підкріплений логікою воєнного часу.

Луйк зазначив, що Україна все ще має у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяні в боях.

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Теми: ЕстоніяНАТОУкраїнаконтрнаступ
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