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В Эстонии призвали не навязывать Украине темп контрнаступления

Алена Мазуренко, "Европейская правда"Вторник, 25 июля 2023, 12:54

Посол Эстонии в НАТО Юри Луйк считает, что нельзя навязывать Украине извне темп контрнаступления, потому что самое трудное - преодолеть оборонительный вал оккупантов.

Источник: Луйк в эфире канала ETV, ERR, "Европейская правда"

Прямая речь: "В конце концов, у россиян там три мощные оборонительные линии, огромные минные поля, укрепленные бункеры. Можно только представить, как трудно украинским бойцам прорываться через них. И вообще, когда переходят в наступление, самое сложное – преодолеть оборонительный вал, это самое тяжелое и требует много жертв".

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Детали: По его словам, по контрнаступлению не должно быть завышенных ожиданий и нельзя навязывать украинцам темп, не подкрепленный логикой военного времени.

Луйк отметил, что Украина все еще располагает значительными резервами, которые пока не задействованы в боях.

Напомним: 

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Темы: ЭстонияНАТОУкраинаконтрнаступление
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