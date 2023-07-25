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Україна отримала черговий транш від Єврокомісії: 1,5 млрд євро допомоги

"Європейська правда", Олена РощінаВівторок, 25 липня 2023, 13:26
Україна отримала черговий транш від Єврокомісії: 1,5 млрд євро допомоги
Допомога від Єврокомісії, Twitter Ursula von der Leyen

Європейська комісія оголосила про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, цитує "Європейська правда"

Деталі: Урсула фон дер Ляєн засудила російські удари по українській інфраструктурі для зберігання та експорту зерна.

Прма мова: "Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми виплатили ще 1,5 млрд євро, щоб допомогти державі функціонувати та відновити інфраструктуру".

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Цьому передувало: Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні. Попередній транш Єврокомісія виділяла у червні.

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Рішення про цей пакет допомоги на 18 млрд євро ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього. 

Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україна отримує лише за виконання узятих зобов’язань.

Макрофінансова допомога – кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.

Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".

Теми: Єврокомісіядопомога Українігроші
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