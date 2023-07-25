Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина получила очередной транш от Еврокомиссии: 1,5 млрд евро помощи

"Европейская правда", Елена РощинаВторник, 25 июля 2023, 13:26
Украина получила очередной транш от Еврокомиссии: 1,5 млрд евро помощи
Помощь от Еврокомиссии, Twitter Ursula von der Leyen

Европейская комиссия объявила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter, цитирует "Европейская правда"

Детали: Урсула фон дер Ляен осудила российские удары по украинской инфраструктуре для хранения и экспорта зерна.

Реклама:

Прямая речь: "Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстановить инфраструктуру".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе. Предыдущий транш Еврокомиссия выделяла в июне.

Решение об этом пакете помощи на 18 млрд евро принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Первый транш Киев получил без требования о выполнении условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.

Макрофинансовая помощь – кредит, который Украине предоставляют под выгодный процент.

Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".

Темы: Еврокомиссияпомощь Украинеденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Еврокомиссия
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
В Еврокомиссии призвали РФ продлить "зерновую инициативу"
Еврокомиссия обвиняет Россию в фальсификации истории и дезинформации
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: