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Украина получила очередной транш от Еврокомиссии: 1,5 млрд евро помощи

"Европейская правда", Елена РощинаВторник, 25 июля 2023, 13:26
Украина получила очередной транш от Еврокомиссии: 1,5 млрд евро помощи
Помощь от Еврокомиссии, Twitter Ursula von der Leyen

Европейская комиссия объявила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter, цитирует "Европейская правда"

Детали: Урсула фон дер Ляен осудила российские удары по украинской инфраструктуре для хранения и экспорта зерна.

Прямая речь: "Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстановить инфраструктуру".

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Этому предшествовало: Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе. Предыдущий транш Еврокомиссия выделяла в июне.

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Решение об этом пакете помощи на 18 млрд евро принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему.

Первый транш Киев получил без требования о выполнении условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.

Макрофинансовая помощь – кредит, который Украине предоставляют под выгодный процент.

Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".

Темы: Еврокомиссияпомощь Украинеденьги
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