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Кулеба назвав неприйнятним блокування зерна з України в ЄС: Це грає на руку Путіну

"Європейська правда", Олена РощінаВівторок, 25 липня 2023, 14:01
Кулеба назвав неприйнятним блокування зерна з України в ЄС: Це грає на руку Путіну
Дмитро Кулеба на Радбезі ООН щодо «Зернової ініціативи», фото МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає неприйнятними наміри окремих країн Євросоюзу продовжити обмеження ЄС на ввезення українського зерна після 15 вересня.

Джерело: Дмитро Кулеба в інтерв'ю "France24", цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Це неприйнятно, і вимоги окремих країн щодо розширення застосування обмежень ЄС після 15 вересня йдуть проти їхніх власних інтересів…

Ми не повинні грати на руку Путіну, ми не повинні грати в його ігри".

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Деталі: Голова МЗС наголосив, що Україна зараз тісно співпрацює з сусідами, щоб уникнути ситуації, коли "Путін сидітиме і сміятиметься у Кремлі, спостерігаючи, як, наприклад, Польща чи інша країна наполягає, що українське зерно не може потрапляти на її територію".

Кулеба наголосив, що Росія руйнує зернову інфраструктуру України,зокрема, й тому, що хоче спровокувати додаткову напруженість між Україною і її західними сусідами.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 травня Єврокомісія запровадила обмеження щодо експорту до п'яти країн ЄС українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. 5 червня обмеження були продовжені до 15 вересня.
  • Поява цих обмежень стала реакцією Брюсселя на заборони, запроваджені щодо українського агроекспорту для захисту свого ринку чотирма країнами ЄС: Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією
  • Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня.
  • У відповідь український прем'єр Денис Шмигаль назвав "недружнім та популістським" кроком плани Польщі блокувати експорт українського зерна.
  • Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина спільно звернулись до ЄС із проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Читайте також: Як Польща загострює кризу щодо українського агроекспорту

Теми: зерноЄСКулеба ДмитроРосія
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