Кулеба назвав неприйнятним блокування зерна з України в ЄС: Це грає на руку Путіну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає неприйнятними наміри окремих країн Євросоюзу продовжити обмеження ЄС на ввезення українського зерна після 15 вересня.

Джерело: Дмитро Кулеба в інтерв'ю "France24", цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Це неприйнятно, і вимоги окремих країн щодо розширення застосування обмежень ЄС після 15 вересня йдуть проти їхніх власних інтересів…

Ми не повинні грати на руку Путіну, ми не повинні грати в його ігри".

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Деталі: Голова МЗС наголосив, що Україна зараз тісно співпрацює з сусідами, щоб уникнути ситуації, коли "Путін сидітиме і сміятиметься у Кремлі, спостерігаючи, як, наприклад, Польща чи інша країна наполягає, що українське зерно не може потрапляти на її територію".

Кулеба наголосив, що Росія руйнує зернову інфраструктуру України,зокрема, й тому, що хоче спровокувати додаткову напруженість між Україною і її західними сусідами.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

2 травня Єврокомісія запровадила обмеження щодо експорту до п'яти країн ЄС українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. 5 червня обмеження були продовжені до 15 вересня.

Поява цих обмежень стала реакцією Брюсселя на заборони, запроваджені щодо українського агроекспорту для захисту свого ринку чотирма країнами ЄС: Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією

Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня.

У відповідь український прем'єр Денис Шмигаль назвав "недружнім та популістським" кроком плани Польщі блокувати експорт українського зерна.

Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина спільно звернулись до ЄС із проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

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