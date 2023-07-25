Кулеба назвал неприемлемым блокирование зерна из Украины в ЕС: Это играет на руку Путину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает неприемлемыми намерения отдельных стран Евросоюза продлить ограничение ЕС на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

Источник: Дмитрий Кулеба в интервью "France24", цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Это неприемлемо, и требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов...

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Мы не должны играть на руку Путину, мы не должны играть в его игры@.

Детали: Глава МИД подчеркнул, что Украина сейчас тесно сотрудничает с соседями во избежание ситуации, когда "Путин будет сидеть и смеяться в Кремле, наблюдая, как, например, Польша или другая страна настаивает, что украинское зерно не может попадать на ее территорию".

Кулеба подчеркнул, что Россия разрушает зерновую инфраструктуру Украины, в том числе и потому, что хочет спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и ее западными соседями.

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Предыстория:

2 мая Еврокомиссия ввела ограничения на экспорт в пять стран ЕС украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. 5 июня ограничения были продлены до 15 сентября.

Появление этих ограничений стало реакцией Брюсселя на запреты, введенные в отношении украинского агроэкспорта для защиты своего рынка четырьмя странами ЕС: Польшей, Венгрией, Словакией и Болгарией

На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября.

В ответ украинский премьер Денис Шмыгаль назвал "недружественным и популистским" шагом планы Польши блокировать экспорт украинского зерна.

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

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