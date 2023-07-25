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Кулеба назвал неприемлемым блокирование зерна из Украины в ЕС: Это играет на руку Путину

"Европейская правда", Елена РощинаВторник, 25 июля 2023, 14:01
Кулеба назвал неприемлемым блокирование зерна из Украины в ЕС: Это играет на руку Путину
Дмитрий Кулеба на Совбезе ООН по «Зерновой инициативе», фото МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает неприемлемыми намерения отдельных стран Евросоюза продлить ограничение ЕС на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

Источник: Дмитрий Кулеба в интервью "France24", цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Это неприемлемо, и требования отдельных стран по расширению применения ограничений ЕС после 15 сентября идут против их собственных интересов...

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Мы не должны играть на руку Путину, мы не должны играть в его игры@.

Детали: Глава МИД подчеркнул, что Украина сейчас тесно сотрудничает с соседями во избежание ситуации, когда "Путин будет сидеть и смеяться в Кремле, наблюдая, как, например, Польша или другая страна настаивает, что украинское зерно не может попадать на ее территорию".

Кулеба подчеркнул, что Россия разрушает зерновую инфраструктуру Украины, в том числе и потому, что хочет спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и ее западными соседями.

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Предыстория:

  • 2 мая Еврокомиссия ввела ограничения на экспорт в пять стран ЕС украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. 5 июня ограничения были продлены до 15 сентября.
  • Появление этих ограничений стало реакцией Брюсселя на запреты, введенные в отношении украинского агроэкспорта для защиты своего рынка четырьмя странами ЕС: Польшей, Венгрией, Словакией и Болгарией
  • На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября.
  • В ответ украинский премьер Денис Шмыгаль назвал "недружественным и популистским" шагом планы Польши блокировать экспорт украинского зерна.
  • Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Читайте такжеКак Польша обостряет кризис в отношении украинского агроэкспорта.

Темы: зерноЕСКулеба ДмитрийРосcия
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