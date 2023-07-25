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"Піт артилериста береже кров піхоти": ЗСУ показали роботу "Гіацинта"

Валентина РоманенкоВівторок, 25 липня 2023, 14:19
Піт артилериста береже кров піхоти: ЗСУ показали роботу Гіацинта
Робота "Гіацинта". ілюстративне фото "Армія.Inform"

Гармаші 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ефективно нищать російських окупантів на одному із найгарячіших напрямків.

Джерело: відео, оприлюднене на Facebook-сторінці головнокомандувача Валерія Залужного

Деталі: Зазначається, що воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка  працюють із гарматою "Гіацинт" на одному із найскладніших напрямків.

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"Є таке хороше гасло: "Піт артилериста береже кров піхоти". І це дійсно так. Ми намагаємося прикладати максимум зусиль, щоб якомога краще підтримувати в боях наших піхотинців", - пояснює командир артилерійської батареї.

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Теми: війнаЗбройні сили
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