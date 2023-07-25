"Пот артиллериста бережет кровь пехоты": ВСУ показали работу "Гиацинта"

Пушкари 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка эффективно уничтожают российских оккупантов на одном из самых горячих направлений.

Источник: видео, опубликованное на Facebook-странице главнокомандующего Валерия Залужного

Детали: Отмечается, что воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка работают с пушкой "Гиацинт" на одном из самых сложных направлений.

"Есть такой хороший лозунг: "Пот артиллериста бережет кровь пехоты". И это действительно так. Мы стараемся прикладывать максимум усилий, чтобы как можно лучше поддерживать в боях наших пехотинцев", - объясняет командир артиллерийской батареи.

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