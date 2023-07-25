Окупанти вдень обстріляли Херсонщину: вбили жінку та пенсіонера
Вівторок, 25 липня 2023, 14:45
Російські військові вдень обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинули жінка та пенсіонер.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, Херсонська обласна прокуратура у Telegram
Пряма мова: "Російська армія вбила жительку Токарівки. Щойно окупаційні війська завдали удару по мирному населеному пункту".
Деталі: Прокудін повідомив, що жінка отримала несумісні з життям травми.
Реклама:
Доповнено: Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу села у Дар’ївській громаді Херсонського району близько 14:00 загинув 72-річний місцевий житель.
На місці працюють медики та правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.