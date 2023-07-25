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Окупанти вдень обстріляли Херсонщину: вбили жінку та пенсіонера

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 25 липня 2023, 14:45
Окупанти вдень обстріляли Херсонщину: вбили жінку та пенсіонера
"ХМАРА" ПІСЛЯ ВИБУХУ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ PIXABAY

Російські військові вдень обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинули жінка та пенсіонер.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, Херсонська обласна прокуратура у Telegram

Пряма мова: "Російська армія вбила жительку Токарівки. Щойно окупаційні війська завдали удару по мирному населеному пункту".

Деталі: Прокудін повідомив, що жінка отримала несумісні з життям травми.

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Доповнено: Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу села у Дар’ївській громаді Херсонського району близько 14:00 загинув 72-річний місцевий житель. 

На місці працюють медики та правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

Теми: Херсонська областьжертвиобстрілвоєнні злочини
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