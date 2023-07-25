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Оккупанты днем обстреляли Херсонщину: убили женщину и пенсионера

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 июля 2023, 14:45
Оккупанты днем обстреляли Херсонщину: убили женщину и пенсионера
"ОБЛАКО" ПОСЛЕ ВЗРЫВА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА PIXABAY

Российские военные днем обстреляли Херсонщину, в результате чего погибли женщина и пенсионер.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пресс-служба Херсонской облпрокуратури в Telegram

Прямая речь: "Российская армия убила жительницу Токаревки. Только что оккупационные войска нанесли удар по мирному населенному пункту".

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Детали: Прокудин сообщил, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Дополнено: Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела села в Дарьевской общине Херсонского района около 14:00 погиб 72-летний местный житель.

На месте работают медики и правоохранители. Окончательное количество пострадавших устанавливается. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

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Темы: Херсонская областьжертвыобстрелвоенные преступления
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