Оккупанты днем обстреляли Херсонщину: убили женщину и пенсионера
Вторник, 25 июля 2023, 14:45
Российские военные днем обстреляли Херсонщину, в результате чего погибли женщина и пенсионер.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пресс-служба Херсонской облпрокуратури в Telegram
Прямая речь: "Российская армия убила жительницу Токаревки. Только что оккупационные войска нанесли удар по мирному населенному пункту".
Детали: Прокудин сообщил, что женщина получила несовместимые с жизнью травмы.
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Дополнено: Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате обстрела села в Дарьевской общине Херсонского района около 14:00 погиб 72-летний местный житель.
На месте работают медики и правоохранители. Окончательное количество пострадавших устанавливается. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.