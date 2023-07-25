Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії підвищили призовний вік та штрафи за неявку до військкомату

Олена РощінаВівторок, 25 липня 2023, 14:58
У Росії підвищили призовний вік та штрафи за неявку до військкомату
Мобілізація в Росії, ілюстративне фото РИА Новости

Державна дума Російської Федерації підвищила призовний вік чоловіків до 30 років, заборонила людям із повісткою виїжджати за кордон і підвищила штраф за неявку до військкомату в 10 разів.

Джерело: "РИА Новости", "Интерфакс"

Деталі: 25 липня Держдума РФ ухвалила в остаточному ІІІ читанні закон про підвищення призовного віку до 30 років.

Нижня планка залишиться колишньою – 18 років. Тобто призовний вік в РФ встановлено з 18 до 30 років, а не з 21-го до 30 років, як передбачалося раніше.

Реклама:

"Редакція проєкту закону змінилася у зв'язку з тим, що демографічна ситуація серйозна, впливає на обсяг мобілізаційного ресурсу, і для того, щоб ми не просідали, потрібна саме така редакція", – пояснив голова думського комітету оборони Андрій Картаполов.

Перехідного періоду не буде, закон набуде чинності з 1 січня 2024 року.

Громадяни, яким виповниться 27 років до кінця 2023 року, не потраплять під дію нових норм про призовний вік, заявив Картаполов.

ВІДЕО ДНЯ

Він зазначив, що у весняний призов 2023 року було призвано 147 тисяч росіян, і вікові межі розширили "для того, щоб ця цифра була стійкою та було кого відбирати".

Також Держдума ухвалила поправку про заборону громадянам РФ виїжджати з Росії, якщо їм направлено повістку з військкомату, у тому числі за місцем роботи чи навчання.

Медичні та загальноосвітні організації зобов'язані надавати в електронному вигляді відомості про громадян, які необхідні для ведення військового обліку.

Крім того, Держдума РФ ухвалила у II та III читаннях законопроєкт про штрафи за неявку у військкомат: вони сягатимуть до 30 тисяч рублів

Спочатку планувалося штрафувати до 50 тисяч рублів, але до II читання у законопроекті про покарання за неявку до військкомату знизили суму штрафів до 30 тисяч.

Зараз максимальна сума штрафу за цією статтею у Росії становить 3 тисячі рублів.

Нагадаємо: Росія 17 місяців веде відкриту повномасштабну війну проти України, тоді як із 2014 до 2022 року вела гібридну війну з окупацією територій.

УП, доповнено
Теми: Росіямобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW прокоментував удари Сил оборони по мостах на окупованій території

На фронті загинув екснардеп

Союзники України вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді – FT

У Джидді Єрмак провів зустрічі з понад 30 делегаціями: про що говорили

У Кремлі заявили, що претендують лише на ту територію України, яку записали в конституцію

Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів в оточенні Путіна

Усі новини...
Росія
Навальний назвав терориста Стрєлкова "політичним в'язнем"
Кулеба назвав неприйнятним блокування зерна з України в ЄС: Це грає на руку Путіну
Шойгу зі свитою зібрався в КНДР "святкувати" 70-річчя "перемоги" Кім Ір Сена
Останні новини
03:54
ISW прокоментував удари Сил оборони по мостах на окупованій території
02:58
Польща готується до найбільшого військового параду з 1989 року
02:30
оновлено від 02:04Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
01:32
На фронті загинув екснардеп
00:58
У Пакистані з рейок зійшов потяг: 30 загиблих, 100 поранених
00:16
Ворог атакував 14 населених пунктів Сумщини, є пошкодження
23:41
фотоУ Полтаві стався вибух у багатоквартирному будинку
23:31
Італія зменшила присутність своїх військових у Нігері, де стався путч
23:03
Союзники України вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді – FT
22:28
Росіяни обстріляли Ольгівку на Херсонщині: поранено 2 жінок
Усі новини...
Реклама: