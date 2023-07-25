У Росії підвищили призовний вік та штрафи за неявку до військкомату

Державна дума Російської Федерації підвищила призовний вік чоловіків до 30 років, заборонила людям із повісткою виїжджати за кордон і підвищила штраф за неявку до військкомату в 10 разів.

Джерело: "РИА Новости", "Интерфакс"

Деталі: 25 липня Держдума РФ ухвалила в остаточному ІІІ читанні закон про підвищення призовного віку до 30 років.

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Нижня планка залишиться колишньою – 18 років. Тобто призовний вік в РФ встановлено з 18 до 30 років, а не з 21-го до 30 років, як передбачалося раніше.

"Редакція проєкту закону змінилася у зв'язку з тим, що демографічна ситуація серйозна, впливає на обсяг мобілізаційного ресурсу, і для того, щоб ми не просідали, потрібна саме така редакція", – пояснив голова думського комітету оборони Андрій Картаполов.

Перехідного періоду не буде, закон набуде чинності з 1 січня 2024 року.

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Громадяни, яким виповниться 27 років до кінця 2023 року, не потраплять під дію нових норм про призовний вік, заявив Картаполов.

Він зазначив, що у весняний призов 2023 року було призвано 147 тисяч росіян, і вікові межі розширили "для того, щоб ця цифра була стійкою та було кого відбирати".

Також Держдума ухвалила поправку про заборону громадянам РФ виїжджати з Росії, якщо їм направлено повістку з військкомату, у тому числі за місцем роботи чи навчання.

Медичні та загальноосвітні організації зобов'язані надавати в електронному вигляді відомості про громадян, які необхідні для ведення військового обліку.

Крім того, Держдума РФ ухвалила у II та III читаннях законопроєкт про штрафи за неявку у військкомат: вони сягатимуть до 30 тисяч рублів

Спочатку планувалося штрафувати до 50 тисяч рублів, але до II читання у законопроекті про покарання за неявку до військкомату знизили суму штрафів до 30 тисяч.

Зараз максимальна сума штрафу за цією статтею у Росії становить 3 тисячі рублів.

Нагадаємо: Росія 17 місяців веде відкриту повномасштабну війну проти України, тоді як із 2014 до 2022 року вела гібридну війну з окупацією територій.