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В России повысили призывной возраст и штрафы за неявку в военкомат

Елена РощинаВторник, 25 июля 2023, 14:58
В России повысили призывной возраст и штрафы за неявку в военкомат
Мобилизация в России, иллюстративное фото РИА Новости

Государственная дума Российской Федерации повысила призывной возраст мужчин до 30 лет, запретила людям с повесткой выезжать за границу и повысила штраф за неявку в военкомат в 10 раз.

Источник: "РИА Новости", "Интерфакс"

Детали: 25 июля Госдума РФ приняла в окончательном III чтении закон о повышении призывного возраста до 30 лет.

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Нижняя планка останется прежней – 18 лет. То есть призывной возраст в РФ установлен с 18 до 30 лет, а не с 21 до 30 лет, как предполагалось ранее.

"Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьёзная, влияет на объём мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция", – пояснил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Переходного периода не будет, закон вступит в силу с 1 января 2024.

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Граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023, не попадут под действие новых норм о призывном возрасте, заявил Картаполов.

Он отметил, что в весенний призыв 2023 года было призвано 147 тысяч россиян, и возрастные границы расширили "для того, чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать".

Также Госдума приняла поправку о запрете гражданам РФ выезжать из России, если им направлена повестка из военкомата, в том числе по месту работы или учебы.

Медицинские и общеобразовательные организации обязаны предоставлять в электронном виде сведения о гражданах, необходимые для ведения воинского учета.

Кроме того, Госдума РФ приняла во II и III чтениях законопроект о штрафах за неявку в военкомат: они будут достигать до 30 тысяч рублей.

Изначально планировалось штрафовать до 50 тысяч рублей, но ко II чтению в законопроекте о наказании за неявку в военкомат снизили сумму штрафов до 30 тысяч. 

Сейчас максимальная сумма штрафа по этой статье в России составляет 3 тысячи рублей.

Напомним: Россия 17 месяцев ведет открытую полномасштабную войну против Украины, тогда как с 2014 до 2022 года вела гибридную войну с оккупацией территорий. 

УП, дополнено
Темы: Росcиямобилизациявойна
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