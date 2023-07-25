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Литва планує закупити танків на 2 млрд євро

"Європейська правда", Альона Мазуренко Вівторок, 25 липня 2023, 15:06
Литва планує закупити танків на 2 млрд євро
Американський Abrams під час навчань у Литві, фото: Lietuvós kariuómenė

Головний радник президента Литви заявив, що його країна планує придбати танків на рекордні для Литви 2 млрд євро.

Джерело: головний радник президента Литви Кястутіс Будріс, Delfi, "Європейська правда"

Пряма мова: "Це стане однією з найбільших закупівель Литви – не тільки для армії, а й для Литви загалом. Йдеться про 2 млрд євро – включно не тільки з вартістю танків, а й з боєприпасами, логістикою, постачанням. Це велика закупівля".

Деталі: В понеділок після засідання Держради з оборони міністр національної оборони Арвідас Анушаускас згадав, що найближчим часом з німецькими виробниками буде підписано протокол про наміри щодо закупівлі танків.

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У вівторок Будріс повідомив, що ще не ухвалено рішення про те, які саме танки може закупити Литва.

Командувач Литовської армії Вальдемарас Рупшис у травні оголосив про формування легкої піхотної дивізії у складі трьох бригад і танкового батальйону в Литві.

Рупшис підкреслив, що формування танкового батальйону необхідне країні, незалежно від рішення про створення литовської дивізії.

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Теми: Литватанки
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