Литва планує закупити танків на 2 млрд євро
Головний радник президента Литви заявив, що його країна планує придбати танків на рекордні для Литви 2 млрд євро.
Джерело: головний радник президента Литви Кястутіс Будріс, Delfi, "Європейська правда"
Пряма мова: "Це стане однією з найбільших закупівель Литви – не тільки для армії, а й для Литви загалом. Йдеться про 2 млрд євро – включно не тільки з вартістю танків, а й з боєприпасами, логістикою, постачанням. Це велика закупівля".
Деталі: В понеділок після засідання Держради з оборони міністр національної оборони Арвідас Анушаускас згадав, що найближчим часом з німецькими виробниками буде підписано протокол про наміри щодо закупівлі танків.
У вівторок Будріс повідомив, що ще не ухвалено рішення про те, які саме танки може закупити Литва.
Командувач Литовської армії Вальдемарас Рупшис у травні оголосив про формування легкої піхотної дивізії у складі трьох бригад і танкового батальйону в Литві.
Рупшис підкреслив, що формування танкового батальйону необхідне країні, незалежно від рішення про створення литовської дивізії.
Нагадаємо:
- Рада національної оборони Литви в 24 липня обговорила й принципово схвалила трирічний план військової допомоги Україні.
- На засіданні Контактної групи з питань оборони України минулого тижня міністр оборони Литви оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.