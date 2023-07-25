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Литва планирует закупить танков на 2 млрд евро

"Европейская правда", Алена МазуренкоВторник, 25 июля 2023, 15:06
Литва планирует закупить танков на 2 млрд евро
Американский Abrams во время учений в Литве, фото: Lietuvós kariuómenė

Главный советник президента Литвы заявил, что его страна планирует приобрести танков на рекордные для Литвы 2 млрд евро.

Источник: главный советник президента Литвы Кястутис Будрис, Delfi, "Европейская правда"

Прямая речь: "Это станет одной из крупнейших закупок Литвы – не только для армии, но и для Литвы в целом. Речь идет о 2 млрд евро – включая не только со стоимостью танков, но и с боеприпасами, логистикой, поставками. Это большая закупка".

Детали: В понедельник 24 июля после заседания Госсовета по обороне министр национальной обороны Арвидас Анушаускас упомянул, что в ближайшее время с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях по закупке танков.

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Во вторник Будрис сообщил, что еще не принято решение о том, какие именно танки может закупить Литва.

Командующий Литовской армии Вальдемарас Рупшис в мае объявил о формировании легкой пехотной дивизии в составе трех бригад и танкового батальона в Литве.

Рупшис подчеркнул, что формирование танкового батальона необходимо стране, независимо от решения о создании литовской дивизии.

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Темы: Литватанки
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