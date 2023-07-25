Бахмутское направление: Череватый объяснил, что даст будущее освобождение Андреевки

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, метр за метром отвоевывая у россиян захваченные ими позиции.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона и в комментарии УП

Детали: Комментируя информацию о боевых действиях вблизи Андреевки, Череватый уточнил, что возможное освобождение этого населенного пункта в очередной раз улучшит тактическое положение наших сил и позволит развить успех с целью окружения или вытеснения войск противника из Бахмута.

Прямая речь: "Андреевка, как и любые населенные пункты вокруг Бахмута, которые будут взяты, позволяют завершать операцию по окружению Бахмута или вытеснению врага.

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В целом на Бахмутском направлении Силы обороны удерживают инициативу и продолжают ежедневно по сотням метров освобождать нашу землю. За неделю учет идет на километры, придет время - он пойдет и на десятки километров. Главный принцип здесь - это поступательность и максмальное сохранение личного состава, параллельно - нанесение максимального ущерба и потерь врагу".

Детали: Череватый добавил, что за минувшие сутки на этом направлении уничтожено 95 российских оккупантов, 187 ранены, трое взяты в плен.

Почему это важно: Некоторые СМИ ошибочно трактовали слова Череватого в эфире телемарафона, как подтверждение распространенной ранее информации о якобы взятии под контроль ВСУ населенного пункта Андреевка на Бахмутском направлении.