Сирський з'їздив до бригад, які воюють на складних напрямках: обговорили плани

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бойові бригади на бахмутському та лиманському напрямках, аби скорегувати військові плани.

Джерело: Олександр Сирський у Telegram

Пряма мова: "Відвідав наші бойові бригади на двох активних напрямках. У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на Бахмутському та Лиманському напрямках, треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення.

Для мене принципово важливо розуміти, що потрібно командиру та солдату безпосередньо на полі бою і де на даний час у нас найбільш складна ситуація".

Деталі: Сирський зустрівся з українськими воїнами, відзначив їх нагородами і зробив "цінні подарунки".

За словами командувача Сухопутних військ, після таких зустрічей зміцнюються взаємна довіра та розуміння того, що є рух "у правильному напрямку, до Перемоги".

Цьому передувало: Вранці 25 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут, а на Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів та артилерійських обстрілів.