Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сырский съездил к бригадам, которые воюют на сложных направлениях: обсудили планы

Елена РощинаВторник, 25 июля 2023, 15:44
Сырский съездил к бригадам, которые воюют на сложных направлениях: обсудили планы

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил боевые бригады на бахмутском и лиманском направлениях, чтобы скорректировать военные планы.

Источник: Александр Сырский в Telegram

Прямая речь: "Посетил наши боевые бригады на двух активных направлениях. В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения.

Реклама:

Для меня важно понимать, что нужно командиру и солдату непосредственно на поле боя и где в настоящее время у нас наиболее сложная ситуация".

Детали: Сырский встретился с украинскими воинами, вручил им награды и сделал им "ценные подарки".

По словам командующего Сухопутными войсками, после таких встреч укрепляются взаимное доверие и понимание того, что есть движение "в правильном направлении, к Победе".

ВИДЕО ДНЯ
 
 
 
 

Этому предшествовало: Утром 25 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут, а на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары и артиллерийские обстрелы.

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Вооруженные силы
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: