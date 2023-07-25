Сырский съездил к бригадам, которые воюют на сложных направлениях: обсудили планы

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил боевые бригады на бахмутском и лиманском направлениях, чтобы скорректировать военные планы.

Источник: Александр Сырский в Telegram

Прямая речь: "Посетил наши боевые бригады на двух активных направлениях. В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения.

Для меня важно понимать, что нужно командиру и солдату непосредственно на поле боя и где в настоящее время у нас наиболее сложная ситуация".

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Детали: Сырский встретился с украинскими воинами, вручил им награды и сделал им "ценные подарки".

По словам командующего Сухопутными войсками, после таких встреч укрепляются взаимное доверие и понимание того, что есть движение "в правильном направлении, к Победе".

Этому предшествовало: Утром 25 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут, а на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары и артиллерийские обстрелы.