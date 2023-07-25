Британське МЗС побоюється атак Росії на цивільні кораблі в Чорному морі

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попереджає, що РФ може нападати на цивільні судна в Чорному морі й заважати українському експорту зерна.

Джерело: заява Клеверлі у Twitter, яку передає "Європейська правда"

Деталі: Клеверлі заявив, що неодмінно обговорить недобросовісну поведінку Росії на засіданні Ради безпеки ООН.

Пряма мова: "Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі.

Ми будемо висвітлювати цю недобросовісну поведінку в Раді безпеки ООН. Росія повинна припинити тримати світові поставки продовольства в заручниках і повернутися до угоди".

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