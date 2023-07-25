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Британське МЗС побоюється атак Росії на цивільні кораблі в Чорному морі

"Європейська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 16:08
Британське МЗС побоюється атак Росії на цивільні кораблі в Чорному морі
Джеймс Клеверлі, Getty Images
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попереджає, що РФ може нападати на цивільні судна в Чорному морі й заважати українському експорту зерна.

Джерело: заява Клеверлі у Twitter, яку передає "Європейська правда"

Деталі: Клеверлі заявив, що неодмінно обговорить недобросовісну поведінку Росії на засіданні Ради безпеки ООН.

Пряма мова: "Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі.

Ми будемо висвітлювати цю недобросовісну поведінку в Раді безпеки ООН. Росія повинна припинити тримати світові поставки продовольства в заручниках і повернутися до угоди".

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Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 липня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час розмови також піднімалося питання продовження Чорноморської зернової ініціативи.
  • У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України.
  • Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Теми: РосіяЧорне мореВелика Британіязерно
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