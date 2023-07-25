Британське МЗС побоюється атак Росії на цивільні кораблі в Чорному морі
Вівторок, 25 липня 2023, 16:08
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі попереджає, що РФ може нападати на цивільні судна в Чорному морі й заважати українському експорту зерна.
Джерело: заява Клеверлі у Twitter, яку передає "Європейська правда"
Деталі: Клеверлі заявив, що неодмінно обговорить недобросовісну поведінку Росії на засіданні Ради безпеки ООН.
Пряма мова: "Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі.
Ми будемо висвітлювати цю недобросовісну поведінку в Раді безпеки ООН. Росія повинна припинити тримати світові поставки продовольства в заручниках і повернутися до угоди".
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 липня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час розмови також піднімалося питання продовження Чорноморської зернової ініціативи.
- У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України.
- Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.