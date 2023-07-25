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Британский МИД опасается атак России на гражданские корабли в Черном море

"Европейская правда"Вторник, 25 июля 2023, 16:08
Британский МИД опасается атак России на гражданские корабли в Черном море
Джеймс Клеверли, Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предупреждает, что РФ может нападать на гражданские суда в Черном море и мешать украинскому экспорту зерна.

Источник: заявление Клеверли в Twitter, которое передает "Европейская правда"

Детали: Клеверли заявил, что непременно обсудит недобросовестное поведение России на заседании Совета безопасности ООН.

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Прямая речь: "Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море.

Мы будем освещать это недобросовестное поведение в Совете безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые поставки продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 июля, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Во время разговора также поднимался вопрос продолжения Черноморской зерновой инициативы.
  • В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины.
  • Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Темы: РосcияЧерное мореВеликобританиязерно
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