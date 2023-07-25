Британский МИД опасается атак России на гражданские корабли в Черном море

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предупреждает, что РФ может нападать на гражданские суда в Черном море и мешать украинскому экспорту зерна.

Источник: заявление Клеверли в Twitter, которое передает "Европейская правда"

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Детали: Клеверли заявил, что непременно обсудит недобросовестное поведение России на заседании Совета безопасности ООН.

Прямая речь: "Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море.

Мы будем освещать это недобросовестное поведение в Совете безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые поставки продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению".

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