Офіцер, який вимагав хабар у військового, хотів викинути гроші й утекти – ДБР

Правоохоронці викрили в Сумах офіцера військової служби правопорядку, який вимагав 30 тисяч гривень хабаря у військовослужбовця.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Офіцер запідозрив військового, який перебував у Сумах у відпустці, в порушенні адміністративного законодавства: стверджував, що той був напідпитку.

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Він почав вимагати у нього хабар, погрожуючи притягнути військовослужбовця до відповідальності та повідомити про порушення командуванню.

Передача грошей відбулася безпосередньо в автомобілі офіцера ВСП. Фігурант зрозумів, що його дії документують працівники ДБР і намагався викинути гроші та втекти.

Проте правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

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