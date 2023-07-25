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Офіцер, який вимагав хабар у військового, хотів викинути гроші й утекти – ДБР

Валентина РоманенкоВівторок, 25 липня 2023, 16:22
Офіцер, який вимагав хабар у військового, хотів викинути гроші й утекти – ДБР
фото ДБР

Правоохоронці викрили в Сумах офіцера військової служби правопорядку, який вимагав 30 тисяч гривень хабаря у військовослужбовця.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Офіцер запідозрив військового, який перебував у Сумах у відпустці, в порушенні адміністративного законодавства: стверджував, що той був напідпитку.

Він почав вимагати у нього хабар, погрожуючи притягнути військовослужбовця до відповідальності та повідомити про порушення командуванню.

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Передача грошей відбулася безпосередньо в автомобілі офіцера ВСП. Фігурант зрозумів, що його дії документують працівники ДБР і намагався викинути гроші та втекти.

 

Проте правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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Теми: ДБРхабарСуми
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