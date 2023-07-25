Офицер, который требовал взятку у военного, хотел выбросить деньги и убежать – ГБР

Правоохранители разоблачили в Сумах офицера военной службы правопорядка, который требовал 30 тысяч гривен взятки у военнослужащего.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Офицер заподозрил военного, который находился в Сумах в отпуске, в нарушении административного законодательства: утверждал, что тот был пьян.

Он начал требовать у него взятку, угрожая привлечь военнослужащего к ответственности и сообщить о нарушении командованию.

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Передача денег состоялась непосредственно в автомобиле офицера ВСП. Фигурант понял, что его действия документируют работники ГБР и пытался выбросить деньги и убежать.

Однако правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества