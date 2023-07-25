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Бундесвер вказав на недоліки українського контрнаступу – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 16:28
Бундесвер вказав на недоліки українського контрнаступу – ЗМІ

Збройні сили Німеччини розкритикували дії українських Збройних сил під час контрнаступу. Неправильно використовує освоєні на Заході методи ведення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Bild, яке ознайомилось із секретним документом Бундесверу

Деталі: Німецькі військові серед головних недоліків Збройних сил України називають значення розділення бойових підрозділів, через що "не проглядається спільне ведення бою".

Це не лише збільшує "небезпеку дружнього вогню", тобто вогню у відповідь з боку власних військ, а й "в напрямку головного удару відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги", вважають у Бундесвері.

Іншими словами, через те, що Україна розбиває бригади, які пройшли підготовку на Заході на групи з 10-30 солдатів, ізольованим від решти військ, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення.

Крім того, критично у Бундесвері висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть в ній участь.

У документі Бундесверу йдеться про те, що командний склад демонструє "іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень".

Ці чинники – розділення бригад і відсутність належної підготовки в командного складу – можуть пояснювати повільне просування українських сил під час контрнаступу, констатують у Німеччині.

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Теми: контрнаступНімеччина
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