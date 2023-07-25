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Бундесвер указал на недостатки украинского контрнаступления - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 16:28
Бундесвер указал на недостатки украинского контрнаступления - СМИ

Вооруженные силы Германии раскритиковали действия украинских Вооруженных сил во время контрнаступления. Неправильно использует освоенные на Западе методы ведения войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild, которое ознакомилось с секретным документом Бундесвера

Детали: Немецкие военные среди главных недостатков Вооруженных сил Украины называют значение разделения боевых подразделений, из-за чего "не просматривается совместное ведение боя".

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Это не только увеличивает "опасность дружественного огня", то есть ответного огня со стороны собственных войск, но и "в направлении главного удара отсутствуют маневренные подразделения для развертывания наступления или установления огневого преимущества", считают в Бундесвере.

Иными словами, из-за того, что Украина разбивает бригады, прошедшие подготовку на Западе на группы из 10-30 солдат, изолированным от остальных войск, ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество имеющихся солдат не имеют значения.

Кроме того, критически в Бундесвере высказались относительно обучения опытных украинских военнослужащих, которые, по их словам, хуже усваивают принципы западной подготовки или вообще не принимают в ней участие.

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В документе Бундесвера говорится о том, что командный состав демонстрирует "иногда значительные недостатки на соответствующем уровне в руководстве и применении командных процессов, что приводит к частично неправильным и опасным решениям".

Эти факторы – разделение бригад и отсутствие надлежащей подготовки у командного состава – могут объяснять медленное продвижение украинских сил во время контрнаступления, констатируют в Германии.

Напомним:

Темы: контрнаступлениеГермания
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