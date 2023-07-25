Підполковник зняв із військового обліку кілька десятків людей – і отримав мізерний штраф

Радехівський районний суд Львівщини призначив підполковнику штраф у 3 145 гривень за те, що той безпідставно виключав чоловіків із військового обліку.

Джерело: Zaxid.net із посиланням на постанову суду

Деталі: Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, підполковник, перебуваючи на керівній посаді, за однією схемою протягом 2022 року виключив з військового обліку 40 осіб.

За даними правоохоронців, підполковник ставив відмітки про виключення з військового обліку в особових справах та військових квитках без оформлення офіцерами запасу свідоцтв про хворобу. Таким чином людей виключили з військового обліку за станом здоров’я з можливістю виїзду за кордон.

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На підполковника склали протоколи за перевищення влади чи службових повноважень військовим (ч.2 ст.172-14 КУпАП).

У суді обвинувачений визнав свою провину та не захотів надавати додаткові пояснення.

Суд визнав підполковника винним у перевищенні службових повноважень

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На постанову ще може бути подана апеляція.