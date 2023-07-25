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Подполковник снял с военного учета несколько десятков человек – и получил мизерный штраф

Елена РощинаВторник, 25 июля 2023, 16:59
Подполковник снял с военного учета несколько десятков человек – и получил мизерный штраф
Работа в ТЦК, иллюстративный фото Генштаба ВСУ

Радеховский районный суд Львовской области назначил подполковнику штраф в 3 145 гривен за то, что тот безосновательно исключал мужчин из воинского учета.

Источник: Zaxid.net со ссылкой на постановление суда

Детали: Как указано в постановлении суда, вынесенном в июле 2023 года, подполковник, будучи на руководящей должности, по одной схеме в течение 2022 года исключил из военного учета 40 человек.

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По данным правоохранителей, подполковник ставил отметки об исключении из военного учета по личным делам и военным билетам без оформления офицерами запаса свидетельств о болезни. Таким образом, людей исключили из военного учета по состоянию здоровья с возможностью выезда за границу.

На подполковника составили протоколы о превышении власти или служебных полномочий военным (ч.2 ст.172-14 КУоАП).

В суде обвиняемый признал свою вину и не захотел давать дополнительных объяснений.

ВИДЕО ДНЯ

Суд признал подполковника виновным в превышении служебных полномочий

Судья Орислава Семенишин оштрафовала военного на 3145 грн.

На постановление еще может быть подана апелляция.

Темы: мобилизацияЛьвовщинаТЦКсуд
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