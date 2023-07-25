Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сирії російський винищувач поцілив у американський безпілотник

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 17:37
У Сирії російський винищувач поцілив у американський безпілотник
Винищувач Су-35, фото: міноборони рф

Винищувач збройних сил РФ влучив сигнальною ракетою в американський безпілотник MQ-9 у Сирії.

Джерело: заява командувача повітряних сил CENTCOM Алекса Гриневича, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами Гриневича, інцидент стався вдень 23 липня. Коли американський дрон MQ-9 виконував операцію зі знищення терористів "Ісламської держави", російські винищувачі вдались до провокацій.

Серед іншого, літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети, одна з яких влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт. Водночас дрон зміг продовжити політ і безпечно повернутись на базу.

Пряма мова Гриневича: "Кричуще нехтування російським винищувачем безпекою польотів відволікає нас від нашої місії, спрямованої на забезпечення остаточної поразки ІДІЛ. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Ще у квітні Центральне командування США наголошувало, що російські льотчики останнім часом часто вдаються до агресивної поведінки під час зустрічі з американськими військовими літаками у небі над Сирією.
  • Про останній подібний інцидент стало відомо минулого тижня: тоді російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака-розвідника над Сирією, поставивши під загрозу життя чотирьох членів його екіпажу.
  • Зараз у Сирії перебувають близько 900 військовослужбовців США у межах кампанії проти терористичної організації "Ісламська держава".

Теми: СШАРосіявинищувачібезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW прокоментував удари Сил оборони по мостах на окупованій території

На фронті загинув екснардеп

Союзники України вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді – FT

У Джидді Єрмак провів зустрічі з понад 30 делегаціями: про що говорили

У Кремлі заявили, що претендують лише на ту територію України, яку записали в конституцію

Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів в оточенні Путіна

Усі новини...
США
У новому пакеті допомоги США нададуть Україні крихітні нанодрони Black Hornet – ЗМІ
У Держдепі уточнили слова Блінкена про площу звільнених територій України
США ввели санкції проти міністра оборони Малі за співпрацю з "Вагнером"
Останні новини
07:36
фотоВорог атакував Дніпропетровщину ракетою, виникла пожежа
07:12
У Чаплинку привезли два вантажних автомобілі з трупами окупантів – штаб
06:46
Під щільним вогнем ворожої авіації захисники відбили атаки в районі Авдіївки – зведення
06:36
Цукерберг запропонував дату бою з Маском
05:50
Військові США відреагували на китайські та російські судна біля Аляски
04:52
На окупованій Херсонщині росіяни створили "школи" з фальсифікації виборів – спротив
03:54
ISW прокоментував удари Сил оборони по мостах на окупованій території
02:58
Польща готується до найбільшого військового параду з 1989 року
02:30
оновлено від 02:04Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики
01:32
На фронті загинув екснардеп
Усі новини...
Реклама: