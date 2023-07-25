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У Сирії російський винищувач поцілив у американський безпілотник

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 17:37
У Сирії російський винищувач поцілив у американський безпілотник
Винищувач Су-35, фото: міноборони рф

Винищувач збройних сил РФ влучив сигнальною ракетою в американський безпілотник MQ-9 у Сирії.

Джерело: заява командувача повітряних сил CENTCOM Алекса Гриневича, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами Гриневича, інцидент стався вдень 23 липня. Коли американський дрон MQ-9 виконував операцію зі знищення терористів "Ісламської держави", російські винищувачі вдались до провокацій.

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Серед іншого, літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети, одна з яких влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт. Водночас дрон зміг продовжити політ і безпечно повернутись на базу.

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Пряма мова Гриневича: "Кричуще нехтування російським винищувачем безпекою польотів відволікає нас від нашої місії, спрямованої на забезпечення остаточної поразки ІДІЛ. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці".

Нагадаємо:

  • Ще у квітні Центральне командування США наголошувало, що російські льотчики останнім часом часто вдаються до агресивної поведінки під час зустрічі з американськими військовими літаками у небі над Сирією.
  • Про останній подібний інцидент стало відомо минулого тижня: тоді російський винищувач пролетів дуже близько до американського літака-розвідника над Сирією, поставивши під загрозу життя чотирьох членів його екіпажу.
  • Зараз у Сирії перебувають близько 900 військовослужбовців США у межах кампанії проти терористичної організації "Ісламська держава".

Теми: СШАРосіявинищувачібезпілотники
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