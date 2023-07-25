У Сирії російський винищувач поцілив у американський безпілотник

Винищувач збройних сил РФ влучив сигнальною ракетою в американський безпілотник MQ-9 у Сирії.

Джерело: заява командувача повітряних сил CENTCOM Алекса Гриневича, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами Гриневича, інцидент стався вдень 23 липня. Коли американський дрон MQ-9 виконував операцію зі знищення терористів "Ісламської держави", російські винищувачі вдались до провокацій.

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On July 23 Russian military aircraft deployed flares, damaging a U.S. MQ-9 while conducting a defeat-ISIS mission. For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/5cQm8MQ6aQ@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce @CJTFOIR pic.twitter.com/ViVTI3P05i — US AFCENT (@USAFCENT) July 25, 2023

Серед іншого, літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети, одна з яких влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт. Водночас дрон зміг продовжити політ і безпечно повернутись на базу.

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Пряма мова Гриневича: "Кричуще нехтування російським винищувачем безпекою польотів відволікає нас від нашої місії, спрямованої на забезпечення остаточної поразки ІДІЛ. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці".

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