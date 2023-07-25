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В Сирии российский истребитель попал в американский беспилотник

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 17:37
В Сирии российский истребитель попал в американский беспилотник
Истребитель Су-35, фото: минобороны рф

Истребитель вооруженных сил РФ попал сигнальной ракетой в американский беспилотник MQ-9 в Сирии.

Источник: заявление командующего воздушных сил CENTCOM Алекса Гриневича, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Гриневича, инцидент произошел днем 23 июля. Когда американский дрон MQ-9 выполнял операцию по уничтожению террористов "Исламского государства", российские истребители прибегли к провокациям.

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Среди прочего, самолеты РФ летали вплотную к беспилотнику и в нескольких метрах от него выпустили сигнальные ракеты, одна из которых попала в MQ-9 и серьезно повредила винт. В то же время дрон смог продолжить полет и безопасно вернуться на базу.

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Прямая речь Гриневича: "Вопиющее пренебрежение со стороны российского истребителя безопасностью полетов отвлекает нас от нашей миссии, направленной на обеспечение окончательного поражения ИГИЛ. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению".

Напомним:

  • Еще в апреле Центральное командование США отмечало, что российские летчики в последнее время часто прибегают к агрессивному поведению во время встречи с американскими военными самолетами в небе над Сирией.
  • О последнем подобном инциденте стало известно на прошлой неделе: тогда российский истребитель пролетел очень близко к американскому самолету-разведчику над Сирией, поставив под угрозу жизни четырех членов его экипажа.
  • Сейчас в Сирии находятся около 900 военнослужащих США в рамках кампании против террористической организации "Исламское государство".

Темы: СШАРосcияистребителибеспилотники
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