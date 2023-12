В Сирии российский истребитель попал в американский беспилотник

Истребитель вооруженных сил РФ попал сигнальной ракетой в американский беспилотник MQ-9 в Сирии.

Источник: заявление командующего воздушных сил CENTCOM Алекса Гриневича, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Гриневича, инцидент произошел днем 23 июля. Когда американский дрон MQ-9 выполнял операцию по уничтожению террористов "Исламского государства", российские истребители прибегли к провокациям.

Реклама:

On July 23 Russian military aircraft deployed flares, damaging a U.S. MQ-9 while conducting a defeat-ISIS mission. For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/5cQm8MQ6aQ@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce @CJTFOIR pic.twitter.com/ViVTI3P05i