"Румунія-тріп": росіянка влаштувала "бізнес" переправляння українських призовників за кордон

Біля кордону затримали росіянку, яка незаконно переправляла з України чоловіків призовного віку.

Джерело: Держприкордонслужба, СБУ, прокуратура Чернівецької області

Деталі: Повідомляється, що 24 липня на Буковині неподалік від кордону з Румунією правоохоронці зупинили автомобіль, яким 49-річна росіянка везла чотирьох українців.

Колишня мешканка Хабаровська, яка останні п’ять років проживає на заході України та має відповідну посвідку, організувала незаконне переправлення до Румунії чоловіків призовного віку.

Реклама:

фото дпсу

За доставку до сусідньої країни жінка отримала від кожного з клієнтів від 5 тисяч євро до 7 тисяч доларів США. Загалом, з 4 клієнтів вона отримала 5000 євро та 18100 доларів США.

фото дпсу

За задумом "спецоперації" фігурантка повинна була привезти "ухилянтів" до ділянки так званого "зеленого кордону" на території Чернівецької області, а далі вони мали пішки перейти на румунський бік.

Проте успішній реалізації плану завадили правоохоронці, які затримали усіх учасників "турпоїздки", зазначають в СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Організаторці загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відносно її пасажирів прикордонники склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону.