"Румунія-тріп": росіянка влаштувала "бізнес" переправляння українських призовників за кордон

Біля кордону затримали росіянку, яка незаконно переправляла з України чоловіків призовного віку.

Джерело: Держприкордонслужба, СБУ, прокуратура Чернівецької області

Деталі: Повідомляється, що 24 липня на Буковині неподалік від кордону з Румунією правоохоронці зупинили автомобіль, яким 49-річна росіянка везла чотирьох українців.

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Колишня мешканка Хабаровська, яка останні п’ять років проживає на заході України та має відповідну посвідку, організувала незаконне переправлення до Румунії чоловіків призовного віку.

фото дпсу

За доставку до сусідньої країни жінка отримала від кожного з клієнтів від 5 тисяч євро до 7 тисяч доларів США. Загалом, з 4 клієнтів вона отримала 5000 євро та 18100 доларів США.

фото дпсу

За задумом "спецоперації" фігурантка повинна була привезти "ухилянтів" до ділянки так званого "зеленого кордону" на території Чернівецької області, а далі вони мали пішки перейти на румунський бік.

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Проте успішній реалізації плану завадили правоохоронці, які затримали усіх учасників "турпоїздки", зазначають в СБУ.

Організаторці загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відносно її пасажирів прикордонники склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону.