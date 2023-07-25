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"Румунія-тріп": росіянка влаштувала "бізнес" переправляння українських призовників за кордон

Валентина РоманенкоВівторок, 25 липня 2023, 18:12
Румунія-тріп: росіянка влаштувала бізнес переправляння українських призовників за кордон
фото прокуратури

Біля кордону затримали росіянку, яка незаконно переправляла з України чоловіків призовного віку.

Джерело: Держприкордонслужба, СБУ, прокуратура Чернівецької області

Деталі: Повідомляється, що 24 липня на Буковині неподалік від кордону з Румунією правоохоронці зупинили автомобіль, яким 49-річна росіянка везла чотирьох українців.

Колишня мешканка Хабаровська, яка останні п’ять років проживає на заході України та має відповідну посвідку, організувала незаконне переправлення до Румунії чоловіків призовного віку.

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фото дпсу

За доставку до сусідньої країни жінка отримала від кожного з клієнтів від 5 тисяч євро до 7 тисяч доларів США. Загалом, з 4 клієнтів вона отримала  5000 євро та 18100 доларів США.

 
фото дпсу

За задумом "спецоперації" фігурантка повинна була привезти "ухилянтів" до ділянки так званого "зеленого кордону" на території Чернівецької області, а далі вони мали пішки перейти на румунський бік.

Проте успішній реалізації плану завадили правоохоронці, які затримали усіх учасників "турпоїздки", зазначають в СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Організаторці загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відносно її пасажирів прикордонники склали  адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону.

Теми: Воєнний станкордонПрикордонна службаСБУ
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