Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Румыния-трип": россиянка устроила "бизнес" переправки украинских призывников за границу

Валентина РоманенкоВторник, 25 июля 2023, 18:12
Румыния-трип: россиянка устроила бизнес переправки украинских призывников за границу
фото прокуратуры

Возле границы задержали россиянку, которая незаконно переправляла из Украины мужчин призывного возраста.

Источник: Госпогранслужба, СБУ, прокуратура Черновицкой области

Детали: Сообщается, что 24 июля на Буковине неподалеку от границы с Румынией правоохранители остановили автомобиль, на котором 49-летняя россиянка везла четырех украинцев.

Реклама:

Бывшая жительница Хабаровска, которая последние пять лет проживает на западе Украины и имеет соответствующий вид на жительство, организовала незаконную переправку в Румынию мужчин призывного возраста.

 
фото гпсу

За доставку в соседнюю страну женщина получила от каждого из клиентов от 5 тысяч евро до 7 тысяч долларов США. В целом, с 4 клиентов она получила 5000 евро и 18 100 долларов США.

 
фото гпсу

По замыслу "спецоперации" фигурантка должна была привезти "уклонистов" к участку так называемой "зеленой границы" на территории Черновицкой области, а дальше они должны были пешком перейти на румынскую сторону.

ВИДЕО ДНЯ

Однако успешной реализации плана помешали правоохранители, которые задержали всех участников "турпоездки", отмечают в СБУ.

Организатору грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. В отношении ее пассажиров пограничники составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Темы: Военное положениеграницаПограничная службаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Военное положение
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Выборы в Украине в 2024 году должны состояться несмотря на войну – сенатор США
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: