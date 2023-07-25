"Румыния-трип": россиянка устроила "бизнес" переправки украинских призывников за границу

Возле границы задержали россиянку, которая незаконно переправляла из Украины мужчин призывного возраста.

Источник: Госпогранслужба, СБУ, прокуратура Черновицкой области

Детали: Сообщается, что 24 июля на Буковине неподалеку от границы с Румынией правоохранители остановили автомобиль, на котором 49-летняя россиянка везла четырех украинцев.

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Бывшая жительница Хабаровска, которая последние пять лет проживает на западе Украины и имеет соответствующий вид на жительство, организовала незаконную переправку в Румынию мужчин призывного возраста.

фото гпсу

За доставку в соседнюю страну женщина получила от каждого из клиентов от 5 тысяч евро до 7 тысяч долларов США. В целом, с 4 клиентов она получила 5000 евро и 18 100 долларов США.

фото гпсу

По замыслу "спецоперации" фигурантка должна была привезти "уклонистов" к участку так называемой "зеленой границы" на территории Черновицкой области, а дальше они должны были пешком перейти на румынскую сторону.

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Однако успешной реализации плана помешали правоохранители, которые задержали всех участников "турпоездки", отмечают в СБУ.

Организатору грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. В отношении ее пассажиров пограничники составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы.