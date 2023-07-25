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США про будівництво заводу "Шахедів" у РФ: Буде на порядки більше дронів

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 19:57
США про будівництво заводу Шахедів у РФ: Буде на порядки більше дронів
іранські дрони-камікадзе shahed, Фото mil.in.ua

За прогнозом розвідки Сполучених Штатів, поява в Росії заводу з виробництва дронів-камікадзе Shahed матиме значний негативний вплив на війну в Україні.

Джерело: аналітики з Розвідувального управління Міністерства оборони США на брифінгу в п'ятницю, інформує CNN та "Європейська правда"

Деталі: За їхніми даними, завод з виробництва БПЛА, який зараз будується, як очікується, забезпечить РФ новим "на порядки більшим" запасом безпілотників, ніж той, що вона змогла закупити в Ірану до цього часу.

Як попереджають аналітики, Іран регулярно переправляє до Росії обладнання, яке допомагає у будівництві заводу, яке, ймовірно, завершиться на початку наступного року.

У квітні США оприлюднили супутниковий знімок запланованого місця розташування заводу з виробництва безпілотників, розташованого в російській особливій економічній зоні "Алабуга", приблизно за 960 км на схід від Москви.

За повідомленнями аналітиків розвідки, на сьогодні вважається, що Іран надав РФ понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer – запас, який, за їхніми словами, Росія майже повністю вичерпала.

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Теми: ШахедРосіяСШАвиробництво
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