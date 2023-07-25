США о строительстве завода "Шахедов" в РФ: Будет на порядки больше дронов

По прогнозу разведки Соединенных Штатов, появление в России завода по производству дронов-камикадзе Shahed окажет значительное негативное влияние на войну в Украине.

Источник: аналитики из Разведывательного управления Министерства обороны США во время брифинга в пятницу, информирует CNN и "Европейская правда"

Детали: По их данным, завод по производству БПЛА, который сейчас строится, как ожидается, обеспечит РФ новым "на порядки больший" запасом беспилотников, чем тот, что она смогла закупить у Ирана до сих пор.

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Как предупреждают аналитики, Иран регулярно переправляет в Россию оборудование, помогающее в строительстве завода, которое, вероятно, завершится в начале следующего года.

В апреле США обнародовали спутниковый снимок запланированного местоположения завода по производству беспилотников, расположенного в российской особой экономической зоне "Алабуга", примерно в 960 км к востоку от Москвы.

По сообщениям аналитиков разведки, на сегодня считается, что Иран предоставил РФ более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer – запас, который, по их словам, Россия почти полностью исчерпала.

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