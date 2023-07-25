У Львові зникла гуманітарка з США на 34 мільйони – ЗМІ

У Львові зникла партія близько 10 тис. тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн, закуплених і відправлених американськими волонтерами для ЗСУ.

Джерело: розслідування NGL.media

Деталі: Як з’ясували журналісти, у цій таємничій історії виразно проступають сліди Львівської обласної військової адміністрації та деяких благодійних фондів, з якими вона працює.

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Після вторгнення росіян у лютому 2022 року українська діаспора в США активно включилась в допомогу українцям. Однією з найбільших організацій, спрямованих на допомогу, став Злучений Український Американський Допомоговий Комітет (ЗУАДК).

За словами голови ЗУАДК Нестора Зарічного, за півтора року війни вони відправили уже понад 30 морських контейнерів з гуманітарною допомогою. Розподілом цієї допомоги в Україні займаються місцеві благодійні фонди, з якими співпрацює ЗУАДК – зокрема, у Львові це "Центр волонтерства та захисту".

Співпраця виглядала наступним чином: представники ЗУАДК купували і пакували необхідну допомогу у США, оплачували доставку до Львова, а тут вантаж зустрічали представники "Центру волонтерства та захисту". Далі допомогу сортували, роздавали і звітували про її передачу.

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За словами Зарічного, вартість доставки з США до України одного морського контейнера коштує 8-10 тис. доларів. Логістика непроста і недешева, але це був єдиний варіант.

Але в жовтні 2022 року до ЗУАДК звернулась американка українського походження Лілія Тащук з львівськоого благодійного фонду "Інтелігентна організація". Жінка заявила, що співпрацює з Львівською ОВА і та могла б взяти на себе оплату доставки допомоги у Львів.

Отже, у жовтні ЗУАДК домовився з Тащук про перевезення контейнеру з гуманітаркою. Сторони домовились, що допомога має надійти до постійних отримувачів - до фонду "Центр волонтерства та захисту".

14 жовтня контейнер з гуманітаркою вирушив з США до України. Він був заповнений протигазами, спальними мішками, зимовою формою і взуттям, а також там були 9700 військових аптечок IFAK загальною вартістю 1,1 млн доларів.

Американські волонтери чекали на інформацію про доставку, але її не було. І ось 8 листопада вони побачили прес-реліз ЛОВА, де було вказано, що військова адміністрація роздавала їхню допомогу військовим.

Коли американці дізнались, що їхній вантаж потрапив не до партнерів з "Центру волонтерства та захисту", а безпосередньо до ЛОВА, то почали з’ясовувати, що відбувається.

В обладміністрації підтвердили отримання лише невеликої частини гуманітарної допомоги. І нібито серед цієї допомоги не було тактичних аптечок IFAK – найціннішої частини вантажу. Там пообіцяли, що дадуть акти приймання-передачі на ту допомогу, яку ЛОВА вже роздала, але так і не зробили цього.

Американські донори вирішили звернулися на митницю, щоб дізнатись, коли їхній вантаж перетнув кордон з Україною. Ситуація виглядає таким чином: вантаж привезли на пункт пропуску через польсько-український кордон, його навіть зареєстрували польські митники. А от українські митники стверджують, що такий контейнер до них ніколи не заїжджав. При цьому невідомим чином частина речей опинилась у Львові на складі ЛОВА, а решта – просто зникли.

Упродовж кількох тижнів NGL.media намагалась отримати коментар від представників "Інтелігентної організації", від якої діяла Лілія Тащук. Усі номери телефонів виявились поза зоною досяжності. Вони також проігнорували численні письмові запити редакції.

NGL.media отримало свідчення того, що палети з тактичними аптечками таки були на одному із львівських складів, який використовувався ЛОВА.

Виданню вдалося отримати видаткову накладну, з якою ЛОВА передавала гуманітарний вантаж з цього складу благодійній організації "Чистий Київ". Саме ця організація фігурувала у розслідуванні NGL.media про зловживання з дозволами ЛОВА на виїзд за кордон через систему "Шлях".

На початку липня 2023 року журналісти NGL.media відвідали склад ЛОВА, щоб поговорити з представниками гуманітарного центру про зниклу гуманітарку. Втім, охоронці повідомили, що складу ЛОВА тут уже нема.

Більше того, в ЛОВА сказали, що координаційний центр з питань надання гуманітарної допомоги, який займався гуманітаркою, не був юридично оформлений як підрозділ ЛОВА, тому відповідальності за все, що там відбувалось, адміністрація не несе.

Трохи пізніше заступник голови ЛОВА Андрій Годик повідомив NGL.media, що ЛОВА справді співпрацювала з Олексієм Шевчуком – але не через координаційний центр з питань надання гуманітарної допомоги, а через "Чистий Київ", адже саме Шевчук був представником цієї організації.

У листопаді 2022 року керівники американського фонду ЗУАДК звернулись в поліцію в США і в Україні. Зараз у цій справі триває слідство.