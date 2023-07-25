Во Львове исчезла гуманитарка из США на 34 миллиона – СМИ

Во Львове исчезла партия около 10 тыс. тактических аптечек IFAK общей стоимостью 33,6 млн грн, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ.

Источник: расследование NGL.media

Детали: Как выяснили журналисты, в этой таинственной истории отчетливо проступают следы Львовской областной военной администрации и некоторых благотворительных фондов, с которыми она работает.

После вторжения россиян в феврале 2022 года украинская диаспора в США активно включилась в помощь украинцам. Одной из крупнейших организаций, направленных на помощь, стал Объединенный Украинский Американский Комитет помощи (ЗУАДК).

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По словам председателя ЗУАДК Нестора Заречного, за полтора года войны они отправили уже более 30 морских контейнеров с гуманитарной помощью. Распределением этой помощи в Украине занимаются местные благотворительные фонды, с которыми сотрудничает ЗУАДК - в частности, во Львове это "Центр волонтерства и защиты".

Сотрудничество выглядело следующим образом: представители ЗУАДК покупали и упаковывали необходимую помощь в США, оплачивали доставку во Львов, а здесь груз встречали представители "Центра волонтерства и защиты". Далее помощь сортировали, раздавали и отчитывались о ее передаче.

По словам Заречного, стоимость доставки из США в Украину одного морского контейнера стоит 8-10 тыс. долларов. Логистика непростая и недешевая, но это был единственный вариант.

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Но в октябре 2022 года в ЗУАДК обратилась американка украинского происхождения Лилия Тащук из львовского благотворительного фонда "Интеллигентная организация". Женщина заявила, что сотрудничает с Львовской ОВА и та могла бы взять на себя оплату доставки помощи во Львов.

Итак, в октябре ЗУАДК договорился с Тащук о перевозке контейнера с гуманитаркой. Стороны договорились, что помощь должна поступить к постоянным получателям - в фонд "Центр волонтерства и защиты".

14 октября контейнер с гуманитаркой отправился из США в Украину. Он был заполнен противогазами, спальными мешками, зимней формой и обувью, а также там были 9700 военных аптечек IFAK общей стоимостью 1,1 млн долларов.

Американские волонтеры ждали информацию о доставке, но ее не было. И вот 8 ноября они увидели пресс-релиз ЛОВА, где было указано, что военная администрация раздавала их помощь военным.

Когда американцы узнали, что их груз попал не к партнерам из "Центра волонтерства и защиты", а непосредственно в ЛОВА, то начали выяснять, что происходит.

В обладминистрации подтвердили получение лишь небольшой части гуманитарной помощи. И якобы среди этой помощи не было тактических аптечек IFAK - самой ценной части груза. Там пообещали, что дадут акты приема-передачи на ту помощь, которую ЛОВА уже раздала, но так и не сделали этого.

Американские доноры решили обратились на таможню, чтобы узнать, когда их груз пересек границу с Украиной. Ситуация выглядит следующим образом: груз привезли на пункт пропуска через польско-украинскую границу, его даже зарегистрировали польские таможенники. А вот украинские таможенники утверждают, что такой контейнер к ним никогда не заезжал. При этом неизвестным образом часть вещей оказалась во Львове на складе ЛОВА, а остальные - просто исчезли.

В течение нескольких недель NGL.media пыталась получить комментарий от представителей "Интеллигентной организации", от которой действовала Лилия Тащук. Все номера телефонов оказались вне зоны досягаемости. Они также проигнорировали многочисленные письменные запросы редакции.

NGL.media получило свидетельство того, что паллеты с тактическими аптечками таки были на одном из львовских складов, который использовался ЛОВА.

Изданию удалось получить расходную накладную, по которой ЛОВА передавала гуманитарный груз с этого склада благотворительной организации "Чистый Киев". Именно эта организация фигурировала в расследовании NGL.media о злоупотреблениях с разрешениями ЛОВА на выезд за границу через систему "Шлях".

В начале июля 2023 года журналисты NGL.media посетили склад ЛОВА, чтобы поговорить с представителями гуманитарного центра о пропавшей гуманитарке. Однако охранники сообщили, что склада ЛОВА здесь уже нет.

Более того, в ЛОВА сказали, что координационный центр по вопросам оказания гуманитарной помощи, который занимался гуманитаркой, не был юридически оформлен как подразделение ЛОВА, поэтому ответственности за все, что там происходило, администрация не несет.

Чуть позже заместитель председателя ЛОВА Андрей Годик сообщил NGL.media, что ЛОВА действительно сотрудничала с Алексеем Шевчуком - но не через координационный центр по вопросам оказания гуманитарной помощи, а через "Чистый Киев", ведь именно Шевчук был представителем этой организации.

В ноябре 2022 года руководители американского фонда ЗУАДК обратились в полицию в США и в Украине. Сейчас по этому делу ведется следствие.