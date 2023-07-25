В Єврокомісії пропонують компенсувати експорт зерна з України по суходолу
Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський запропонував компенсувати з фондів ЄС транспортні витрати на експорт зерна, якщо його транспортуватимуть з України по суходолу.
Джерело: "Європейська правда" с посиланням на Bloomberg
Пряма мова: "Росія буде бенефіціаром ситуації, тому що це буде дешевше, ніж платити за зерно з України, що транспортується до балтійських портів, вартість цієї операції завжди буде вищою, ніж те, що Росія може запропонувати на світовому ринку".
Деталі: Єврокомісар підкреслив, що допомога ЄС у компенсації вартості транзиту українського зерна через територію держав-членів є нагальним питанням, оскільки транспортування суходолом дорожче за морське.
Войцеховський запевнив, що підготує для Єврокомісії пропозицію про субсидування витрат на транспортування українського зерна за рахунок коштів ЄС.
Що було раніше:
- Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.
- У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.