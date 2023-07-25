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В Єврокомісії пропонують компенсувати експорт зерна з України по суходолу

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 25 липня 2023, 22:14
В Єврокомісії пропонують компенсувати експорт зерна з України по суходолу
Фото: Getty Images

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський запропонував компенсувати з фондів ЄС транспортні витрати на експорт зерна, якщо його транспортуватимуть з України по суходолу.

Джерело: "Європейська правда" с посиланням на Bloomberg

Пряма мова: "Росія буде бенефіціаром ситуації, тому що це буде дешевше, ніж платити за зерно з України, що транспортується до балтійських портів, вартість цієї операції завжди буде вищою, ніж те, що Росія може запропонувати на світовому ринку".

Деталі: Єврокомісар підкреслив, що допомога ЄС у компенсації вартості транзиту українського зерна через територію держав-членів є нагальним питанням, оскільки транспортування суходолом дорожче за морське.

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Войцеховський запевнив, що підготує для Єврокомісії пропозицію про субсидування витрат на транспортування українського зерна за рахунок коштів ЄС.

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Теми: зерноЄСУкраїна
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