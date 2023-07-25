В Еврокомиссии предлагают компенсировать экспорт зерна из Украины по суше
Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предложил компенсировать из фондов ЕС транспортные расходы на экспорт зерна, если его будут транспортировать из Украины по суше.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Прямая речь: "Россия будет бенефициаром ситуации, потому что это будет дешевле, чем платить за зерно из Украины, транспортируемое в балтийские порты, стоимость этой операции всегда будет выше, чем то, что Россия может предложить на мировом рынке".
Еврокомиссар подчеркнул, что помощь ЕС в компенсации стоимости транзита украинского зерна через территорию государств-членов является насущным вопросом, поскольку транспортировка по суше дороже морской.
Войцеховский заверил, что подготовит для Еврокомиссии предложение о субсидировании расходов на транспортировку украинского зерна за счет средств ЕС.
Что предшествовало:
- Украина вынуждена экспортировать агропродукцию сухопутным и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.
- В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.