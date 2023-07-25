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В Еврокомиссии предлагают компенсировать экспорт зерна из Украины по суше

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 22:14
В Еврокомиссии предлагают компенсировать экспорт зерна из Украины по суше
Фото: Getty Images

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский предложил компенсировать из фондов ЕС транспортные расходы на экспорт зерна, если его будут транспортировать из Украины по суше.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Прямая речь: "Россия будет бенефициаром ситуации, потому что это будет дешевле, чем платить за зерно из Украины, транспортируемое в балтийские порты, стоимость этой операции всегда будет выше, чем то, что Россия может предложить на мировом рынке".

Еврокомиссар подчеркнул, что помощь ЕС в компенсации стоимости транзита украинского зерна через территорию государств-членов является насущным вопросом, поскольку транспортировка по суше дороже морской.

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Войцеховский заверил, что подготовит для Еврокомиссии предложение о субсидировании расходов на транспортировку украинского зерна за счет средств ЕС.

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Темы: зерноЕСУкраина
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