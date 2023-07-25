Зеленський про курорти та збагачення чиновників і депутатів: Вас таких не буде

Президент Володимир Зеленський застеріг посадовців та депутатів, які під час війни шукають вигідні відрядження, відпочивають на курортах та збагачуються за рахунок держави, оскільки це є зрадою державних принципів та інтересів суспільства, такі особи викликають лише лють і їх не буде при владі.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Мільйони українців, українок день за днем, добу за добою максимально зосереджені на одному. Не на собі, не на своїх якихось бажаннях, а на захисті держави й життя. Але, на жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось повноважень можуть закрити від реальності".

Деталі: За словами президента, ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані "воєнкомам" чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі.

"Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у "воєнкоматі", комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства", - підкреслив президент.

Зеленський вказав на те, що коли днями шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, щоб була артилерія, були ракети, були дрони, коли бачиш постійно, відчуваєш постійно, яку моральну силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять усе можливе й неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який "пляж" чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють. "Лють. Запам’ятайте це", - зазначив президент.

Пряма мова Зеленського: "Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, усі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави. А ті, хто думає, як би побільше часу провести за кордоном, та шукають собі "вигідні" відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи "пляжами", – вас таких не буде".