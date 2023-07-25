Зеленский о курортах и обогащении чиновников и депутатов: Вас таких не будет

Президент Владимир Зеленский предостерег чиновников и депутатов, которые во время войны ищут выгодные командировки, отдыхают на курортах и обогащаются за счет государства, поскольку это является предательством государственных принципов и интересов общества, такие лица вызывают только ярость и их не будет у власти.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Миллионы украинцев, украинок день за днем, сутки за сутками максимально сосредоточены на одном. Не на себе, не на своих каких-то желаниях, а на защите государства и жизни. Но, к сожалению, некоторым кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Будто купол Верховной Рады, или стены каких-то там кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности".

Детали: По словам президента, никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или любым другим чиновникам противопоставление себя государству.

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"Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников - это предательство государственных принципов, это предательство интересов общества", - подчеркнул президент.

Зеленский указал на то, что когда днями ищешь оружие для государства, когда все внимание тому, чтобы была артиллерия, были ракеты, были дроны, когда видишь постоянно, чувствуешь постоянно, какую моральную силу получили для Украины наши воины, наши люди, которые делают все возможное и невозможное для победы и сохранения свободы, тогда любое внутреннее предательство, любой "пляж" или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. "Ярость. Запомните это", - отметил президент.

Прямая речь Зеленского: "Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все чиновники. Вы должны работать в Украине и ради интересов украинского народа. Я благодарен тем депутатам, которые действительно занимаются интересами государства. А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе "выгодные" командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", - вас таких не будет".