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Зеленський: Хороші новини з застосуванням дронів будуть частіші

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 липня 2023, 23:01
Зеленський: Хороші новини з застосуванням дронів будуть частіші
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що результати першого року армії дронів вже є, це можна спостерігати в новинах, а хороші новини з застосування безпілотників будуть з’являтися частіше.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні відбулася хоч і непублічна, але все ж стратегічно важлива подія: урядовці представили результати першого року армії дронів. Вже не проекту, а реальної української армії дронів".

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Деталі: За його словами, відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовуються для оборони, а також зустріч із виробниками, проектувальниками, донорами.

Зеленський наголосив, що армія дронів буде збільшуватись, ЗСУ потрібні всі види дронів - від доволі простих "Мавіків" до морських та ударних безпілотників, які здатні діяти на великій відстані.

"До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику й часто – на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше. І це принципово", - підкреслив президент.

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Теми: Зеленськийбезпілотникивійна
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