Зеленский: Хорошие новости с применением дронов будут чаще

Президент Владимир Зеленский заявил, что результаты первого года армии дронов уже есть, это можно наблюдать в новостях, а хорошие новости по применению беспилотников будут появляться чаще.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня состоялось хоть и непубличное, но все же стратегически важное событие: чиновники представили результаты первого года армии дронов. Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов".

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Детали: По его словам, состоялась презентация различных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами.

Зеленский отметил, что армия дронов будет увеличиваться, ВСУ нужны все виды дронов - от довольно простых "Мавиков" до морских и ударных беспилотников, которые способны действовать на большом расстоянии.

"Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто - на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще. И это принципиально", - подчеркнул президент.