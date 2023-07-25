Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" перший в історії матч у Лізі чемпіонів

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 липня 2023, 23:23
Дніпро-1 програв Панатінаїкосу перший в історії матч у Лізі чемпіонів
Фото: "Дніпро-1" у Facebook

Віцечемпіон України "Дніпро-1" провів дебютний матч в історії у Лізі чемпіонів. Дніпровська команда поступилася грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: На "домашню" гру у словацькому Кошице "Дніпро-1" прибув без одного з лідерів команди - півзахисника Олександра Піхальонка. А також без новачка команди - голкіпера Євгена Волинця, у воротах вийшов 19-річний Яків Кінарейкин.

Реклама:

Уже на 10-й хвилині "Панатінаїкос" відкрив рахунок у матчі. Простріл Хуана Карлоса з флангу замкнув форвард Андраж Шпорар.

У першому таймі "Дніпро-1" мав лише один момент: Артем Довбик отримав передачу у штрафному майданчику "Панатінаїкоса", однак пробив неточно.

Після перерви "Дніпро-1" активніше заграв в атаці. На 72-й хвилині навіть мав момент, щоб зрівняти рахунок, однак удар півзахисника Валентина Рубчинського був заблокований.

ВІДЕО ДНЯ

На 74-й хвилині "Панатінаїкос" подвоїв рахунок. Карлос віддав передачу на Філіпа Джурічича, який з-за меж штрафного майданчика пробив у дальній кут.

Третій гол у матчі "Панатінаїкос" забив з пенальті. Денис Мірошніченко порушив правила на Хуанові Карлосу у штрафному майданчику, пенальті реалізував форвард Фотіс Яннідіс.

"Дніпро-1" відіграв один гол у грі проти "Панатінаїкоса". Після розіграшу стандарту на дальній штанзі переправив м'яча у сітку Олександр Каплієнко.

Теми: спортфутбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
спорт
Українську важкоатлетку Деху відсторонили від ЧС-2023 через допінг
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: