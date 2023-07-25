"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" перший в історії матч у Лізі чемпіонів

Віцечемпіон України "Дніпро-1" провів дебютний матч в історії у Лізі чемпіонів. Дніпровська команда поступилася грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: На "домашню" гру у словацькому Кошице "Дніпро-1" прибув без одного з лідерів команди - півзахисника Олександра Піхальонка. А також без новачка команди - голкіпера Євгена Волинця, у воротах вийшов 19-річний Яків Кінарейкин.

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Уже на 10-й хвилині "Панатінаїкос" відкрив рахунок у матчі. Простріл Хуана Карлоса з флангу замкнув форвард Андраж Шпорар.

У першому таймі "Дніпро-1" мав лише один момент: Артем Довбик отримав передачу у штрафному майданчику "Панатінаїкоса", однак пробив неточно.

Після перерви "Дніпро-1" активніше заграв в атаці. На 72-й хвилині навіть мав момент, щоб зрівняти рахунок, однак удар півзахисника Валентина Рубчинського був заблокований.

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На 74-й хвилині "Панатінаїкос" подвоїв рахунок. Карлос віддав передачу на Філіпа Джурічича, який з-за меж штрафного майданчика пробив у дальній кут.

Третій гол у матчі "Панатінаїкос" забив з пенальті. Денис Мірошніченко порушив правила на Хуанові Карлосу у штрафному майданчику, пенальті реалізував форвард Фотіс Яннідіс.

"Дніпро-1" відіграв один гол у грі проти "Панатінаїкоса". Після розіграшу стандарту на дальній штанзі переправив м'яча у сітку Олександр Каплієнко.