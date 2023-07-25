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"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" первый в истории матч в Лиге чемпионов

Станислав ПогориловВторник, 25 июля 2023, 23:23
Днепр-1 проиграл Панатинаикосу первый в истории матч в Лиге чемпионов
Фото: "Днепр-1" в Facebook

Вице-чемпион Украины "Днепр-1" провел дебютный матч в истории в Лиге чемпионов. Днепровская команда уступила греческому "Панатинаикосу" - 1:3.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: На "домашнюю" игру в словацком Кошице "Днепр-1" прибыл без одного из лидеров команды - полузащитника Александра Пихаленка. А также без новичка команды - голкипера Евгения Волынца, в воротах вышел 19-летний Яков Кинарейкин.

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Уже на 10-й минуте "Панатинаикос" открыл счет в матче. Прострел Хуана Карлоса с фланга замкнул форвард Андраж Шпорар.

В первом тайме "Днепр-1" имел лишь один момент: Артем Довбик получил передачу в штрафной площадке "Панатинаикоса", однако пробил неточно.

После перерыва "Днепр-1" активнее заиграл в атаке. На 72-й минуте даже имел момент, чтобы сравнять счет, однако удар полузащитника Валентина Рубчинского был заблокирован.

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На 74-й минуте "Панатинаикос" удвоил счет. Карлос отдал передачу на Филипа Джуричича, который из-за пределов штрафной площадки пробил в дальний угол.

Третий гол в матче "Панатинаикос" забил с пенальти. Денис Мирошниченко нарушил правила на Хуане Карлосе в штрафной площадке, пенальти реализовал форвард Фотис Яннидис.

"Днепр-1" отыграл один гол в игре против "Панатинаикоса". После розыгрыша стандарта на дальней штанге переправил мяч в сетку Александр Каплиенко.

Темы: спортфутбол
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