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"Йдіть за дроном": двох поранених захисників врятували з допомогою безпілотників

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 липня 2023, 23:59
Йдіть за дроном: двох поранених захисників врятували з допомогою безпілотників
Фото: НГУ

На Запорізькому напрямку двоє поранених бійців, які опинилися за кількасот метрів від позицій окупантів, були врятовані за допомогою дронів.

Джерело: Національна гвардія України у Facebook

 

Дослівно: "Аеророзвідники бригади Національної гвардії "Кара-Даг" виявили поранених побратимів із танкової бригади ЗСУ на Запорізькому напрямку та за допомогою дронів допомогли з водою, ліками, турнікетом та вказали правильний маршрут для евакуації".

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Деталі: Повідомляється, що поранені бійці були за кількасот метрів від позицій російських загарбників, при чому один із них із складним пораненням. І тому на той момент інші способи евакуації були неможливі.

 

Теми: війнабезпілотникиЗбройні сили
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