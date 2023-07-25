Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Йдіть за дроном": двох поранених захисників врятували з допомогою безпілотників

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 липня 2023, 23:59
Йдіть за дроном: двох поранених захисників врятували з допомогою безпілотників
Фото: НГУ

На Запорізькому напрямку двоє поранених бійців, які опинилися за кількасот метрів від позицій окупантів, були врятовані за допомогою дронів.

Джерело: Національна гвардія України у Facebook

 

Дослівно: "Аеророзвідники бригади Національної гвардії "Кара-Даг" виявили поранених побратимів із танкової бригади ЗСУ на Запорізькому напрямку та за допомогою дронів допомогли з водою, ліками, турнікетом та вказали правильний маршрут для евакуації".

 

Деталі: Повідомляється, що поранені бійці були за кількасот метрів від позицій російських загарбників, при чому один із них із складним пораненням. І тому на той момент інші способи евакуації були неможливі.

Реклама:
 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнабезпілотникиЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дубінський знову прибув на допит, намагається ввести слідство в оману – джерела

обновленоРосія оголосила в розшук журналістку Яніну Соколову

відео, фотоОкупанти вдарили по 9-поверхівці у Херсоні: загинула жінка, 12 людей поранені

На фронті загинув екснардеп

Союзники України вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді – FT

У Джидді Єрмак провів зустрічі з понад 30 делегаціями: про що говорили

Усі новини...
війна
Зеленському представили перевірку військкомів: невтішні результати
Зеленський: Хороші новини з застосуванням дронів будуть частіші
Обстріл Костянтинівки касетними боєприпасами: у лікарні померла друга дитина
Останні новини
11:59
фото, відеоЗ російського полону повернули ще 22 воїнів – ОП
11:50
Топ-військові України та Польщі обговорили загрози через ПВК "Вагнер" у Білорусі
11:39
Росіяни накривають вогнем Запорізьку область, на Луганщині зруйнували вщент міст - ОВА
11:30
Кількість туристів в окупованому Криму в липні скоротилася майже наполовину
11:27
На Тернопільщині судили чоловіка, який відмовився від мобілізації через хворих батьків
11:20
Європейські компанії втратили мінімум 100 млрд євро через діяльність в Росії - FT
11:17
Дубінський знову прибув на допит, намагається ввести слідство в оману – джерела
11:15
"Вбивчі пташки": як у Франківську виготовляють FPV-дрони-камікадзе для фронту
11:01
Це читомо: Оппенгеймер, роман про Запоріжжя, історія Галичини та інші нові книжки
10:54
Курс валют на 7 серпня: готівкова гривня незначно ослабла
Усі новини...
Реклама: