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"Идите за дроном": двух раненых защитников спасли с помощью беспилотников

Станислав ПогориловВторник, 25 июля 2023, 23:59
Идите за дроном: двух раненых защитников спасли с помощью беспилотников
Фото: НГУ

На Запорожском направлении двое раненых бойцов, которые оказались в нескольких сотнях метров от позиций оккупантов, были спасены с помощью дронов.

Источник: Национальная гвардия Украины в Facebook

 

Дословно: "Аэроразведчики бригады Национальной гвардии "Кара-Даг" обнаружили раненых собратьев из танковой бригады ВСУ на Запорожском направлении и с помощью дронов помогли с водой, лекарствами, турникетом и указали правильный маршрут для эвакуации".

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Детали: Сообщается, что раненые бойцы были в нескольких сотнях метров от позиций российских захватчиков, причем один из них со сложным ранением. И поэтому на тот момент другие способы эвакуации были невозможны.

 

Темы: войнабеспилотникиВооруженные силы
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