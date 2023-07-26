Парламент Британії розкритикував уряд за "вкрай недостатні" санкції проти "ПВК Вагнер"

Комітет з міжнародних справ Палати громад британського Парламенту опублікував доповідь, в якій зазначається, що уряд (Британії – ред.) не поспішає вживати заходів для зменшення впливу "ПВК Вагнер", яка проводить операції у країнах Африки і брала участь у війні в Україні.

Джерело: доповідь Палати громад, Sky News

Деталі: Санкції уряду Великої Британії, спрямовані проти "Вагнера", були "вкрай недостатніми", і він повинен діяти швидше, щоб використати нинішню слабкість цієї групи найманців, йдеться в новому звіті.

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Представники комітету у закордонних справах кажуть, що за останнє десятиліття міністри не звертали уваги на те, що "Вагнер" розширив свою діяльність у Сирії, Україні та Африці.

У доповіді комітету під назвою "Зброя в обмін на золото: мережа Вагнера викрита" детально описується непорядна, дестабілізуюча діяльність "Вагнера", особливо в Африці, де група заробляє більшу частину своїх грошей, і підкреслюється те, що він називає "самозаспокоєнням уряду", який не визнає і не діє скоординовано, щоб зменшити ризики, які представляє "Вагнер" як російська маріонетка.

У доповіді йдеться про те, що зусилля Великої Британії щодо запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з розгалуженою мережею "Вагнера", були недостатніми порівняно із зусиллями ЄС та США, а також про те, що країна не має можливості відстежувати діяльність так званої ПВК, яка трансформується після перевороту Євгена Пригожина (в Росії – ред.).

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Відсутність ясності щодо того, що саме являє собою мережа "Вагнера", означає, що пов'язані з нею структури все ще можуть мати доступ до фінансових ринків Великої Британії, йдеться у звіті, а тенденція розглядати цю групу через призму України обмежує здатність уряду захищати міжнародний порядок та інтереси Великої Британії в міру розширення мережі.

"Вагнер" неймовірно швидко "розкинув свої щупальця" по всьому африканському континенту, надаючи широкий спектр послуг – від операцій проти повстанців до допомоги в забезпеченні безпеки, військової підготовки та кампаній політичного впливу в обмін на надзвичайно прибуткові концесії на видобуток корисних копалин, які, в свою чергу, поповнюють російську державну скарбницю, що перебуває під жорсткими санкціями.

Зазначається, що, схоже, Кремль визнав, що, незважаючи на норовливість Пригожина, він не може дозволити собі з зовнішньополітичної точки зору ліквідувати мережу угруповання в таких країнах, як Центральноафриканська Республіка, Малі, Судан і Лівія.

Ось чому, принаймні частково, здається, що Пригожину дозволили поки що спокійно перебувати в Білорусі, а сили "Вагнера" взяли перерву в своїй діяльності в Україні, щоб зосередитися на Африці.

Тим часом африканські країни продовжують значною мірою покладатися на модель "Вагнера" для підтримки слабких і нестабільних режимів.

Центральноафриканська Республіка (ЦАР) оголосила, що "Вагнер" забезпечуватиме безпеку під час референдуму цієї неділі, який має на меті внести зміни до конституції, щоб дозволити президенту Фостену-Аршанж Туадері балотуватися на третій термін.

У звіті описують, що ЦАР покладається на "Вагнера" як на приклад "захоплення держави" і попереджають про те, що може статися в інших місцях, враховуючи тривалу і криваву нестабільність в країні.