Парламент Британии раскритиковал правительство за "крайне недостаточные" санкции против "ЧВК Вагнер"

Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента опубликовал доклад, в котором отмечается, что правительство (Британии - ред.) не спешит принимать меры для уменьшения влияния "ЧВК Вагнер", которая проводит операции в странах Африки и участвовала в войне в Украине.

Источник: доклад Палаты общин, Sky News

Детали: Санкции правительства Великобритании, направленные против "Вагнера", были "крайне недостаточными", и оно должно действовать быстрее, чтобы использовать нынешнюю слабость этой группы наемников, говорится в новом отчете.

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Представители комитета по иностранным делам говорят, что за последнее десятилетие министры не обращали внимания на то, что "Вагнер" расширил свою деятельность в Сирии, Украине и Африке.

В докладе комитета под названием "Оружие в обмен на золото: сеть Вагнера разоблачена" подробно описывается непорядочная, дестабилизирующая деятельность "Вагнера", особенно в Африке, где группа зарабатывает большую часть своих денег, и подчеркивается то, что он называет "самоуспокоением правительства", которое не признает и не действует скоординировано, чтобы уменьшить риски, которые представляет "Вагнер" как российская марионетка.

В докладе говорится о том, что усилия Великобритании по введению санкций против физических и юридических лиц, связанных с разветвленной сетью "Вагнера", были недостаточными по сравнению с усилиями ЕС и США, а также о том, что страна не имеет возможности отслеживать деятельность так называемой ЧВК, которая трансформируется после переворота Евгения Пригожина (в России - ред.).

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Отсутствие ясности относительно того, что именно представляет собой сеть "Вагнера", означает, что связанные с ней структуры все еще могут иметь доступ к финансовым рынкам Великобритании, говорится в отчете, а тенденция рассматривать эту группу через призму Украины ограничивает способность правительства защищать международный порядок и интересы Великобритании по мере расширения сети.

"Вагнер" невероятно быстро "раскинул свои щупальца" по всему африканскому континенту, предоставляя широкий спектр услуг - от операций против повстанцев до помощи в обеспечении безопасности, военной подготовки и кампаний политического влияния в обмен на чрезвычайно прибыльные концессии на добычу полезных ископаемых, которые, в свою очередь, пополняют российскую государственную казну, находящуюся под жесткими санкциями.

Отмечается, что, похоже, Кремль признал, что, несмотря на своенравие Пригожина, он не может позволить себе с внешнеполитической точки зрения ликвидировать сеть группировки в таких странах, как Центральноафриканская Республика, Мали, Судан и Ливия.

Вот почему, по крайней мере отчасти, кажется, что Пригожину разрешили пока что спокойно находиться в Беларуси, а силы "Вагнера" взяли перерыв в своей деятельности в Украине, чтобы сосредоточиться на Африке.

Тем временем африканские страны продолжают в значительной степени полагаться на модель "Вагнера" для поддержки слабых и нестабильных режимов.

Центральноафриканская Республика (ЦАР) объявила, что "Вагнер" будет обеспечивать безопасность во время референдума в это воскресенье, который имеет целью внести изменения в конституцию, чтобы позволить президенту Фостену-Аршанж Туадера баллотироваться на третий срок.

В отчете описывают, что ЦАР полагается на "Вагнера" как на пример "захвата государства" и предупреждают о том, что может произойти в других местах, учитывая длительную и кровавую нестабильность в стране.